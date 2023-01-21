TEKSİDER ailesi büyüyor

TEKSİDER ailesi giderek büyüyor. Podyum Davet’te düzenlenen organizasyonda dernek üyelerinin rozetleri Kurucu Başkan Nermin Ceyhan tarafından takıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında buluşturmak amacıyla kurulan Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER) ailesi giderek büyüyor. Podyum Davet’te düzenlenen organizasyonda dernek üyelerinin rozetleri Kurucu Başkan Nermin Ceyhan tarafından takıldı.

Toplantıda TEKSİDER’in kuruluş süreci ve misyonu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Nermin Ceyhan, ilk organizasyonlarına imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. TEKSİDER’in, ‘sektörün sesi olma’ misyonu ile kurulduğunu belirten Ceyhan, kısa bir süre önce kurulmasına rağmen derneğin üye sayısının hızla arttığını söyledi.

“Tekstil ve konfeksiyon sektörü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat bakımından otomotiv ile birlikte Bursa’nın iki lokomotif sektöründen biridir” diyen Başkan Ceyhan, devasa büyüklüğe sahip Bursa tekstili ve konfeksiyonunun tamamını temsil etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Hep beraber çalışarak başarıya ulaşacaklarına inandığını dile getiren Ceyhan, “Kurucular olarak; sektörümüzün güçlü bir şekilde temsil edilmesi için bir iş dünyası derneğine ihtiyaç olduğunu gördük ve hemen kolları sıvadık. Dernek fikrini paylaştığımız arkadaşlarımız da heyecanımıza ortak olunca TEKSİDER’in kuruluşunu resmi olarak gerçekleştirdik. Biliyoruz ki, bir araya gelmek bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır” dedi.

TEKSİDER’İN AMAÇLARI

Başkan Nermin Ceyhan, konuşmasında derneğin amaçlarına ilişkin olarak şunları söyledi :

“Amaçlarımızı şöyle özetleyebiliriz : Sektörün sorunları ve çözüm yolları ile ilgili çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak, önerileri ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşmak, sektörün iç ve dış piyasalarda tanıtımını yapmak, yeni pazar bulma çalışmaları yürütmek, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda sektörün tanıtımını yapmak, firmaların devlet desteklerinden yararlanmalarına yardımcı olmak, sektörün kamuoyundaki imajını güçlendirmek, firmalar arasındaki iletişimi- işbirliğini geliştirmek, sektörel bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak, eğitim çalışmaları yoluyla sektördeki kaliteyi yükseltmek, sektöre nitelikli profesyoneller kazandırmak, iş insanlarının ihtiyaç duyacağı konularda eğitimler düzenlemek, ürün ve hizmetlerin ortak satın almak yoluyla daha uygun koşullarda temin edilmesini sağlamak, sağlık ve yakıt başta olmak üzere üyelerin çeşitli indirimlerden yararlanmasını sağlamak.”

Tören kurucu yönetim kurulu üyelerinin takdimi ve üyelere rozet takılmasıyla sona erdi.