Nevşehir'de Tarım ve Gıda Fuarı açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası’nın katkılarıyla Nevşehir’de ilk kez düzenlenen Tarım ve Gıda Fuarı açıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Kapalı Pazar Yeri’ndeki açılışa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Dr.Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, ilçe ve belde belediye başkanları, protokol üyeleri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gizligider, İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen Kapadokya 1. Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde Nevşehir'e bakanlıklarınca kazandırılan yatırımların, bundan sonraki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin tarım, gıda ve hayvancılık alanında ciddi adımlar atmaya başladığını aktaran Gizligider, şöyle konuştu:

"Türkiye son 20 yılda sağlık, ulaşım, savunma ve teknoloji meselesini nasıl hallettiyse tarım ve hayvancılık meselesini de halledecek. Bununla ilgili bütün çalışmalarımız tamamlanıyor. Güzel bir yaz geçirdik, bu bereket çiftçimize ve besicilerimize yansıdı. Biz bunu bir standart haline getirmeyi amaçlıyoruz. 'Bu yıl patates para etti, öbür yıl ne olacak, acaba kabağa mı geçsek' sorularının tamamını bitireceğiz. Tahmin ediyorum bu hazırlıklarımız ocak ayında TBMM'ye sunulacak. Türkiye Yüzyılı tarımda da bambaşka parlayacak."

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise turizmde ön plana çıkan kentin tarımda da son yıllarda kendini göstermeye başladığını belirtti.

İl genelinde tarım alanında atılımlar yaşanmaya başlandığını kaydeden Becel, ilki düzenlenen fuar ile Nevşehir'in bu alanda da tanınırlığının artacağına inandığını kaydetti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise; “ Her alanda büyüyen ve gelişen Nevşehir’in tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe de gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu fuarın açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çalışan, üreten, üretmekle kalmayıp ürettiğini işleyebilen, pazarlayabilen ve her alanda kendisini gösteren bir Nevşehir için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine plaket verildi ve açılış gerçekleştirildi. Katılımcılar, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların stantlarını ziyaret etti.