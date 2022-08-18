Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi

Merkez Bankası Politika Faizini 100 baz puan indirerek, faizi yüzde 13 yaptı.ANKARA (İGFA) - Politika faizi yüzde 14'te yüzde 13'e çekildi.

Merkez Bankası, Politika Faizi'ni 100 baz puan indirerek yüzde 13 yaptı.

Sektör kaynakları seçime yakın bir zamanda bu faizin düşeceğini beklediklerini ifade ederek, bugünkü 1 puanlık indirimin sürpriz olduğunu değerlendirdi.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1560220174338473987