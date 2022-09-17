Kocaeli Büyükşehir tarımsal desteklerle çiftçinin yanında

Kocaeli Büyükşehir’in ziraat odası başkanlarının katılımıyla düzenlediği toplantıda çiftçilere verilmesi planlanan yem bitkisi tohumu ve mazot desteği ele alındıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçelerin ziraat odası başkanlarının katıldığı toplantıda, “2022 Yılı Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında, çiftçilere verilmesi planlanan yem bitkisi tohumu ve mazot desteği konularında istişarede bulunuldu. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan ve Kocaeli genelindeki ilçe ziraat odası başkanları katıldı.

“BÜYÜKŞEHİR, ÇİFTÇİNİN HER ZAMAN YANINDA”

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya, tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yönelik desteklerinin bu yıl da artarak devam ettiğini belirtti. Aydınlık, Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) başta olmak üzere, mazot, gübre, tohum, modern sera, arıcılık gibi çok sayıda tarımsal desteklerle üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

“MAZOT VE TOHUM DESTEĞİ BU YIL DA DAVEM EDECEK”

Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, Büyükşehir olarak, “2022 Yılı Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında, çiftçilere yem bitkisi tohumu ve mazot desteğinin, üreticilerin talepleri doğrultusunda, Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla bu yıl da devam edeceğini belirtti. Konuyla ilgili istişare etmek, talep ve önerilerini almak için ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldiklerini dile getiren Aydınlık, projeyle ilgili detayların belli olmasının ardından, destek için taleplerin alınmaya başlanacağını sözlerine ekledi.

“ODA BAŞKANLARINDAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle pandemi döneminden bu yana çiftçilere verdiği çok sayıda tarımsal desteğinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren ziraat odası başkanları, üreticilerin her zaman yanında olan ve yüzünü güldüren Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Daha sonra toplantıda, bu yıl içinde çiftçilere verilmesi planlanan yem bitkisi tohumu ve mazot desteği ile ilgili konular ele alındı, izlenecek yol haritası üzerinde istişarelerde bulunuldu.

“ZİRAAT ODALARINA DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR”

Toplantının sonunda, çiftçilerin sorunlarını, istek ve taleplerini daha hızlı ve kaliteli bir şekilde hizmete dönüştürülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesince alınan dizüstü bilgisayarlar, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık tarafından, ziraat odası başkanlarına takdim edildi.