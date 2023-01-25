Kamu ihalelerinde limitler yeniden belirlendi

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Tebliği ile parasal limitler arttırıldı.ANKARA (İGFA) - Kamu İhale Kurumu'nca kabul edilen Kamu İhale Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kanundaki eşik değerler ve parasal limitler, TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2022 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında yüzde 97,72 artırılarak güncellendi.

1 Şubat 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek tebliğe göre yeni limitlerin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.