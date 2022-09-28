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Kadınlar için Türkiye’nin en iyi işverenleri belli oldu

EKONOMİ 28.09.2022, 13:12
Kadınlar için Türkiye’nin en iyi işverenleri belli oldu

Great Place to Work Enstitüsü, kadın çalışanları için harika bir işyeri deneyimi sunan işverenleri belirledi. 351 şirketin aday olduğu listede, kadın çalışan nezdinde fark yaratan 27 şirket yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de kadın çalışanlar özelinde destekleri ve uygulamalarıyla kadın çalışanların daha yüksek güven kültürü deneyimlemelerini sağlayabilen şirketler açıklandı.

Great Place to Work Türkiye Best Workplaces for Women 2022 Listesi sürecinde 45 bine yakın çalışanın geri bildirimi değerlendirildi. 351 aday şirket arasından 27 şirket, 4 farklı kategoride listede yer aldı. Değerlendirme kriterlerinde şirketlerin sertifika almış olmalarının yanı sıra kadın çalışanların Trust Index skorunun da 65 puan ve üzerinde olması gerekiyordu. Buna ek olarak Great Place to Work'’ün For All yaklaşımı doğrultusunda tüm şirket çalışanları içerisinde kadın çalışan sayısının minimum yüzde 20 oranında olması ve kadınların Trust Index skorlarının erkeklerin skoruna eşit ya da fazla olmasına bakıldı.

2022 Listesi’nin 10-99 Çalışan Sayısı Kategorisi birincisi PEAKUP INFORMATION TECHNOLOGIES olurken, 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi birincisi de SEPAŞ ENERJİ OLDU. 250-499 Çalışan Sayısı Kategori birinciliğini KARİYER.NET alırken 500+ Çalışan Sayısı Kategorisi birinciliğini HILTON elde etti.

Kadınların, yaşamın her alanında eşitsizlikle mücadele etmek zorunda kaldığını ve iş yaşamında da zorluklarla karşılaştıklarını belirten Great Place to Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, son 18 yılda kadın nüfusunda yüzde 25 artış olmasına rağmen çalışma çağındaki kadınların işgücüne katılma oranı yalnızca yüzde 3 arttı ve kadın istihdam oranı sadece yüzde 29,4 düzeyinde olduğunu söyledi. 

BEST WORKPLACES FOR WOMEN 2022 LİSTE ŞİRKETLERİ ŞÖYLE:

10-99 Çalışan Sayısı Kategorisi

    PEAKUP INFORMATION TECHNOLOGIES     PLAN-S     TAV AIR     MECHSOFT

100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi

    SEPAŞ ENERJİ     CHIESI     KOÇ ZER     EMLAKJET

250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi

    KARİYER.NET     ZURICH SİGORTA     NOVARTİS TÜRKİYE     ORGANİK KİMYA     GDZ ENERJİ YATIRIMLARI     FEVZİ GANDUR LOJİSTİK & GROUPS     TAV OPERATION SERVICES     AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE

500+ Çalışan Sayısı Kategorisi

    HILTON     BHM OTELCİLİK     ADIDAS     SAHİBİNDEN.COM     ASTRA ZENECA İLAÇ     NTT DATA TÜRKİYE     ETİYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ     TB SEWTECH TÜRKİYE     TAV BTA     FLORMAR     MAYEN

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