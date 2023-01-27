İstikbal İstanbul Fuarı'nda

İstikbal, Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan İSMOB Fuarı’nda 2023 yılına özel hazırlanan konseptlerini ziyaretçileriyle buluşturdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geçtiğimiz günlerde "İstikbal'le Her Yer Güzel" sloganı ile yeni koleksiyonlarını tüketicilerinin beğenisine sunan İstikbal Mobilya yurtiçi ve yurtdışından binlerce ziyaretçinin yer aldığı fuarda Platin, Viola Concept, Mary ve Nova ürün grupları ile katılıyor.

Sektörde 66 yıldır faaliyet gösteren ve ilk akla gelen mobilya markası olan İstikbal, en yeni ürünleri ve eşsiz tasarımlarıyla

İstanbul Mobilya Fuarına katılan ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Her tarza hitap eden geniş ürün yelpazesi ve trend yaratan tasarımları ile 2023 yılında da en sevilen mobilya markası olmaya aday.