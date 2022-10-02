İpsala Ticaret Borsası 'Sezer'le devam

Edirne'de İpsala Ticaret Borsası bir kez daha Necmi Sezer'le yola devam kararı aldı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - İpsalaTicaret Borsası Genel Kurulu gerçekleştirildi. İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Siyasi parti temsilcileri ile esnaf odaları başkanları ve dernek başkanları da kongreyi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Seçimlerde 14 kişilik Borsa Meclisi belirlendi. Mevcut Yönetim Kurulu Necmi Sezer önderliğindeki “Beyaz Liste”nin tek liste olarak katıldığı seçimlerde 61 üyeden 44 üye oy kullandı.

Buna göre İpsala Ticaret Borsası’nın yeni meclisi şu isimlerden oluştu.

1 – Sezerler Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

2- Has-Önalan Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

3- Seç-Atlı Tarım Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

4- Şimşek Ticaret Kollektif Şirketi Seçkin Şimşek, Tamer Şimşek

5- Dubacı Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

6- Ali Ercan

7- Serhat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

8- Akerman Akaryakıt, Madencilik, Nakliyecilik, Gıda ve Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi

9- Girginler Zahire, Kömür, Nakliye Taahhüt, İnşaat Malzemesi, Gıda Maddeleri, Gübre, Tohum, İlaç, İthalat, İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

10- Akman Tarım ve Gıda Ürünleri, Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Nakliyecilik Limited Şirketi

11- Sezer Market İşletmeciliği Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

12- Uygar Group Gıda Maddeleri Tarım Ürünleri Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

13- İsmail Göksu

14- Bozdağı Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi