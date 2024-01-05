İnşaat malzemesi sanayi üretimi arttı

Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Aralık 2023 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi Ekim 2023’te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7’lik artış gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Yeni ekonomi politikalarına uyum gösterildiği bu süreçte inşaat malzemesi sanayi üretiminde beklentilerin üzerinde bir büyüme yaşandı. Bu kapsamda Ekim 2023’te 15 alt sektörde üretim geçen yılın aynı ayına göre artarken, 6 alt sektörde düştü, 1 alt sektörde ise değişim gerçekleşmedi.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi ekim ayında yüzde 8,7 arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Aralık 2023 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayisinin 2023 ilk 3 çeyreğinde farklı oranlarda büyüme gösterdi. Raporda, yılın son çeyreğine giriş yapılan ekim ayında da üretim artışının sürdüğü belirtildi.

Dış pazarlarda talep koşullarının ekim ayında zayıf kaldığına değinilen raporda, yurt içinde seçimler sonrası yeni fiyatlamalar ve yeni ekonomi politikalarının etkisiyle beklentilerin üzerinde bir üretim artışı yaşandığına dikkat çekildi.

EN YÜKSEK ÜRETİM ARTIŞI METALDEN YAPI VE YAPI PARÇALARINDA

Rapora göre; 2023 yılının ilk on ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek üretim artışı yüzde 36,5 ile metalden yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti. Metal kapı ve pencereler üretimi ise yüzde 35,6 yükseldi. Ahşap inşaat malzemesi üretimi yüzde 23,1, hazır beton üretimi ise yüzde 16,8 arttı. Yılın ilk on ayında üretimde en yüksek gerileme yaşanan alt sektör yüzde 15,7 ile inşaat camları olurken, onu yüzde 11,9 ile seramik kaplama malzemesi izledi.