Yurtta bugün hava nasıl olacak?

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. bu akşam saatlerinde iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde yağışla birlikte doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, bu akşam saatlerinde yağışla birlikte doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: bu akşam saatlerinde Doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Yalova çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar çevrelerinin, yarın Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Uşak'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri, yarın il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz ile Göller yöresinin, yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri, yarın il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu akşam saatlerinde güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatler ile yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Artvin'in doğu ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu akşam saatlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, doğusu yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.