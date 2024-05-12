Belediye şirketlerinden 1 kuruş almayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediye şirketlerinin tümünün yönetim kurulu başkanının kendisi olduğunu bu görevle ilgili de huzur hakkı da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde tek kuruş maaş almayacağının altını çizdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin farklı noktalarında görev yapan yaklaşık 250 basın emekçisiyle bir araya gelerek mevcut yönetim anlayışı, hizmetleri gerçekleştirmekteki yol haritası ve çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Konuşmasına basın mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in her noktasında yerel basının, gerçek anlamda çok güçlü ve etkin olduğunu söyledi.

‘BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLACAĞIZ’

“Memleketimizi daha çok tanıtmak için daha farklı kitlelere anlatmak için sizlere ihtiyacımız var” ifadelerine yer veren Başkan Ahmet Akın “Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman birlik, beraberlik içinde olacağız sizlerle. Bunun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Balıkesir üzerinde basının sorunlarıyla ilgili arkadaşlarımla defalarca görüştüm. Sorunlarınızı tek tek çözeceğiz. Yıllarca basın mensubu arkadaşlarımızla hep, iyi ilişkiler içinde oldum. Burada tüm siyasi görüşlerden gazeteci arkadaşlarımız var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak asla ve asla particilik yapmam. Benim derdim hizmet etmek” dedi.

‘BELEDİYE HİZMETLERİMİZ AKSAMADAN SÜRÜYOR’

Seçimin ardından geçen süreçte tamamen açık ve şeffaf bir sistem kurmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Ahmet Akın “Çözüm konusunda bize inanın ve güvenin. Çünkü başkan olarak benim derdim; Balıkesirli hemşehrilerimin bana verdiği bu 5 yıl süreyi layıkıyla ve adabıyla hizmetlerle tamamlamak. Bunun üzerine de çalışmalarımız var. Belediye hizmetlerimizin tamamı aksamadan sürüyor” dedi.

‘MUHTARLARIMIZI YEPYENİ BİR SİSTEMLE TANIŞTIRACAĞIZ’

Önceliğinin kırsal bölgeler olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Akın “Ulaşım konusunda yüzlerce mahallemizin yollarında sıkıntı var. Köylerimiz bomboş. Oraların yeniden canlanması, hayatın içinde olması ve büyükşehrin ne olduğunu hissetmesi için seferberlik başlattım. Bunu en basit olan yerden, tarla yollarından başlattım. Bu çiftçilerimiz için çok önemli. 4 milyon dekarlık alanın, yaklaşık 1 milyon dekarlık alanını tamamladık. Mezarlık temizliği, bakım onarımlarını yapıyoruz. Ulaşım ve yol yapımın da dâhil olduğu birçok hizmeti ana hatlarıyla çalışıyoruz. Bununla ilgili izleme birimleri kurduk, muhtarlarımızı yepyeni bir sistemle tanıştıracağız. Her gün en az bir ilçenin muhtarlarıyla bir araya geliyorum, muhtarlarımızın hizmetlerinin daha kolay ulaşılabilmesi için. Teknolojinin verdiği imkânları sonuna kadar kullanacağız” dedi.

‘CUMHURİYET KÖYLERİ KURACAĞIZ’

Muhtarlarla kol kola çalıştığını belirten Başkan Ahmet Akın “Cumhuriyet köyleri kuracağız. Büyük köylerimiz var. Şamlı ve Pamukçu mesela. Pamukçu belde olabilecek bir yer fakat nüfusu az. Ovaköy, Balıklı, merkeze yakın olmalarına rağmen standart olarak çok gerideler. Buralara hız verdik. Her mahallemizde oyun parkımız, kadınlarımız için hanımevleri açacağız. Orada psikolojik destek, eğitimler ve doktor bulunacak. Hizmetler ücretsiz olacak. Kreşlerle ilgili de yerlerimizi belirledik. Mevcut imkânlarımıza bakıyoruz. Onları da hızlıca hayata geçireceğiz. Balıkesir’de sosyal hayat konusunda sıkıntı var. Merkezimiz sadece Zağnospaşa Camisi etrafına toplanmış. Orayı yaymak hedefim, bu konuda da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Nerelerin asfaltlanacağıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Hangi köylerde nelere ihtiyaç var belirledik. Altyapıyla ilgili uzman bir ekiple beraber çalışarak projeler üretmeye başladık. Haşereyle mücadele çalışmaları devam ediyor” dedi.

BELEDİYE ŞİRKETLERİNDEN MAAŞ ALMAYACAK

Belediye şirketlerinin tümünün yönetim kurulu başkanının kendisi olduğunu ve liyakatle yöneteceklerini vurgulayan Başkan Ahmet Akın, bu görevle ilgili de huzur hakkı da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde tek kuruş maaş almayacağının altını çizdi.

‘TEK AMACIM, BALIKESİR AİLEME HAYIRLI EVLAT OLMAK’

Basın mensuplarının dertleri ve sıkıntılarını da en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını söyleyen Başkan Ahmet Akın “Balıkesir benim ailem. Tek amacım, aileme hayırlı evlat olmak. Bu çok önemli görevi bana veren Balıkesir Aileme, 5 yıl boyunca hizmet etmek için yola çıktım. Allah, mahcup etmesin” diye konuştu.