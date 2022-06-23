Bursalı ASTİN Yatak 2023 hedefini güncelledi

Bursa'da kuruldukları 2012 yılından bugüne geldikleri süreçte ASTİN Yatak markası ile Türkiye'de yaklaşık 850 bayi ve mağaza ile çalıştıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Çelek, Türkiye'nin ısrarla büyüme atakları göstermesi kendilerinde de heyecana yol açtığını söyledi. Şirketin 2023 hedefinde bin bayi ve mağaza var.BURSA (İGFA) - ASTİN Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Çelek, 2022 yılının ilk yarısını değerlendirdi ve yatak sektörünün beklentileri ile kurumsal hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bursa'da 2012 yılında yerel bir işletme olarak atölye üretimi ile ticari hayatlarına başladıklarını ifade eden ASTİN Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Çelek, 2022 yılı Kasım ayında 10'ncu yaşlarını kutlayacaklarını belirterek, "Türkiye'ye güveniyoruz" mottosuyla dünya için aylık ortalama 20 bin yatak ve baza ürettiklerini söyledi.

Hedeflerinin yurt içinde bin bayilik mağaza ağı olduğunu kaydeden Çelek, "2022 yılında ARGE, tasarım ve model çalışmalarımıza hız kattık. Müşterilerimiz ile bayilerimiz üzerinden kurduğumuz güçlü bağlar bize yeni ufuklar açıyor. Türkiye'nin heryerinde bir ASTİN Yatak mağazası neden olmasın? Girişimcilere ASTİN Yatak mağazaları açmalarını tavsiye ediyoruz. Bu konuda bizde, üretici olarak elimizden gelen tüm olanakları girişimcilere sunmak adına altyapımızı hazırladık" diye konuştu.

Pandemi'nin dünya ekonomisini olduğu kadar Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini kabul ettiklerini belirten Çelek, bu süreçte hız kesmeden üretime devam ettiklerini kaydetti.

DÜNYA, BURSALI ASTİN YATAK İLE UYUYACAK

Hedeflerinin dünya yatak pazarında Bursalı büyük bir marka olmak olduğunu ifade eden Ümit Çelek, Türkiye'de yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatak ticaret hacmi olduğunu belirterek, "Türkiye'de 2022 yılında yaklaşık 10 milyon yatak üretilmesi bekleniyor. Yine 2023 yılında Türkiye'den Dünya'ya yaklaşık 5 milyar dolarlık yatak ihracatı yapılması hedefleniyor. Yatak konusunda Türkiye'nin ciddi markaları olduğunu kabul etmeliyiz. Bizlerde Bursalı bir firma olarak ASTİN Yataklarını Dünya'nın birçok ülkesine göndermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bosna Hersek, Fransa, Almanya, Belçika ve bazı Balkan ülkeleri ile Avrupa ülkelerine 2014 yılından beri çeşitli büyüklüklerde ihracatlar gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz bayi ağlarımızı ihracat noktalarımızda da sağlayarak Dünya'nın birçok noktasına 2023 yılında Bursa'nın yatak markası “ASTİN Yatak” tabelasını asmak istiyoruz" diye konuştu.