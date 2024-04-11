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Alacak vadeleri son 16 yılın zirvesinde

2023 yılında küresel alacak vadeleri ve işletme sermayesi gereksinimleri rekor düzeye yükseldi Küresel Alacak Vadesi ise 2023 yılında ortalama 3 gün artarak 59 güne yükseldi, bu artış, son 16 yılın en büyük sıçraması olarak yorumlandı

EKONOMİ 11.04.2024, 10:20
Alacak vadeleri son 16 yılın zirvesinde

2023 yılında küresel alacak vadeleri ve işletme sermayesi gereksinimleri rekor düzeye yükseldi. Küresel Alacak Vadesi ise 2023 yılında ortalama 3 gün artarak 59 güne yükseldi, bu artış, son 16 yılın en büyük sıçraması olarak yorumlandı.İSTANBUL (İGFA) - Allianz Trade küresel Alacak Vadesi (AV) ve İşletme Sermayesi Gereksinimleri (İSG) hakkındaki son raporunu yayınladı.

Dünyanın önde gelen ticari alacak sigortacısı bu raporda, ödeme koşullarının ve kurumsal finansman ihtiyaçlarının 2023 yılında nasıl bir evrim geçirdiğini küresel, bölgesel ve sektörel bir yaklaşımla ele alındı. İSG küresel olarak üst üste üçüncü yıl ve geniş tabanlı bir şekilde arttı.

Rapora göre ekonomik büyümedeki yavaşlama ve artan işletme ve finansman maliyetlerinin etkisiyle küresel İşletme Sermayesi Gereksinimi (İSG), üst üste üçüncü kez artarak 76 günlük ciroya ulaştı. Bu artış 2022 yılına kıyasla 2 gün daha fazla. Artış seviyeleri farklılık gösterse de temel ekonomik bölgeler arasında İSG'deki uzun süreli artışın geniş tabanlı olmaya devam ettiği de raporda yer alan bilgiler arasında.

Allianz Trade İflas Araştırmaları Baş Analisti Maxime Lemerle yaptığı değerlendirmede, genel olarak, örneklemimizdeki ülkelerin yarısı 2023 yılında İSG'de bir artış kaydettiğini ve 5 ülkeden ikisinde İSG küresel ortalamayı geçtiğini belirterek, "Batı Avrupa'da Fransa ve Almanya 5 gün, Asya-Pasifik bölgesinde Çin ve Japonya 3 günlük artış ortalamasını geçen ülkeler arasındaydı. İSG 2023 sonunda Asya-Pasifik bölgesinde 2 gün artarak 81 güne, Batı Avrupa'da 1 gün artışla 69 güne, Kuzey Amerika'da 1gün artışla 70 güne ulaştı. Ayrıca, İSG’si 90 günlük ciroyu aşan şirketlerin toplam içindeki payı 2021 ve 2022 yıllarının son çeyreklerinde sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 36 iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 34 oldu" dedi.

KÜRESEL ÖDEME VADELERİ: 2008 YILINDAN BU YANA EN BÜYÜK ARTIŞ

Rapora göre Alacak Vadeleri (AV), 2023 yılında 3 gün artarak 59 güne ulaştı ve İSG’deki artışın temel sürükleyicisi oldu. Söz konusu artışın 2008 yılından bu yana görülen en büyük artış ve 2022'deki artışın ise neredeyse iki katı olduğu da raporda vurgulandı. Bu artışın daha fazla şirketin ödeme almak için daha uzun süre beklediğini gösterdiğine ve nakit akışı sorunlarına ilişkin riskleri artırdığına da dikkat çekildi. 

Ayrıca alacak vadesi 60 günlük ciroyu geçen şirketlerin oranı küresel olarak 2023 yılı sonunda yüzde 42 oldu. 

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