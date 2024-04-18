Konya'da öğrencilerin akademik başarısı destekleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmetlerini sürdüren Bilgehanelerin, Ders Destek Programları kapsamında gerçekleştirdiği deneme sınavları öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlıyor. Sınavlarda derece yapan öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için çeşitli hediyeler de veriliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında şehrin çocuklarının çok yönlü gelişimine katkıda bulunan Bilgehanelerde, öğrenciler deneme sınavlarıyla başarılarını ölçme fırsatı buluyor.

Sayısı ilçeler ve merkezde toplan 24’e ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgehaneler, 4. Sınıf ve 8. Sınıf yaş aralığındaki Konyalı çocuklara dair hizmetini birçok başlıkta hız kesmeden sürdürüyor. Öğrencilerin milli ve manevi eğitimlerin yanı sıra akademik başarılarını da destekleyen Bilgehanelerde deneme sınavlarının periyodu, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) öncesi sıklaştırıldı.

Ders Destek Programı kapsamında yıl boyunca süren 20 oturuma yakın deneme sınavı, her kademedeki öğrenciye uygulanırken böylelikle tüm kademeler adına kazanım değerlendirmesi gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca sınavda derece yapan öğrencilerin motivasyonlarını pekiştirmek için çeşitli ödüller de veriliyor.

LGS ÖNCESİ DENEMELERİN SIKLIĞI ARTACAK

Bilgehanelerde eğitim gören 8. Sınıf öğrencileri, Haziran ayında gerçekleşecek olan LGS öncesi, günlük periyotta düzenlenecek seri deneme sınavlarına katılacak. Bu sayede sınav öncesi psikolojik ve akademik hazır bulunuşluğuna katkı sunulması da amaçlanıyor.

Bilgehanelerde PDR Birimi eğitmenleri tarafından LGS sonrası tercih danışmanlığı hizmeti de verilecek. Danışmanlık hizmetinden şehrin tüm öğrencileri ücretsiz yararlanabilecek.