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6 ayda 6 milyon kursiyer

Millî Eğitim Bakanlığı halk eğitimi merkezlerinde son 6 ayda açılan 354 bin 72 kurstan toplam 6 milyon 81 bin 680 vatandaş yararlandı

EĞİTİM 14.04.2024, 17:30
6 ayda 6 milyon kursiyer

Millî Eğitim Bakanlığı halk eğitimi merkezlerinde son 6 ayda açılan 354 bin 72 kurstan toplam 6 milyon 81 bin 680 vatandaş yararlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca hayat boyu öğrenme kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren halk eğitimi merkezlerinde sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim taleplerini karşılayan halk eğitimi merkezlerinde 75 alan altında 2 bin 599'u mesleki ve teknik, bin 135'i genel olmak üzere toplam 3 bin 734 kurs programı uygulanıyor.

Bu kapsamda, son altı aylık süreçte halk eğitimi merkezlerinde açılan 354 bin 72 kurstan toplam 6 milyon 81 bin 680 vatandaş yararlandı.

Söz konusu kursiyerlerin 2 milyon 64 bini 338'ini erkekler 4 milyon 17 bin 342'sini kadınlar oluşturdu. Açılan kursların yüzde 65,99'u genel kurs, yüzde 34,01'i ise mesleki ve teknik kurs kapsamında uygulandı.

En çok kurs açılan alanlar; "spor, el sanatları teknolojisi, din eğitimi, müzik ve gösteri sanatları ile kişisel gelişim ve eğitim" başlıklarında gerçekleşti.

SERTİFİKALAR E-DEVLETTE

Diğer yandan halk eğitimi merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait alınan tüm sertifikalara e-Devlet kapısı üzerinden erişilebiliyor.

Sertifika almaya yeni hak kazanan veya eski sertifikalarını tekrar almak isteyen vatandaşlar, halk eğitimi merkezlerine gitmeden kolaylıkla e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarına ulaşabiliyor.

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