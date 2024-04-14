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Yunanistan sallandı!
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 05 02'de Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DÜNYA 14.04.2024, 05:29
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 05.02'de Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İSTANBUL (İGFA) - Sabah saatlerinde komşu ülkede deprem yaşandı. Türkiye saati ile 5.02'de Ege Denizi açıklarında Yunanistan sınırlarında deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, 4,5 büyüklüğünde yaşanan deprem 9,2 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depreme ilişkin henüz bir hasar bildirimi yapılmadı.
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1779332503083331901
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