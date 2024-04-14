İsrail'e İran, Lübnan ve Yemen'den saldırı!

İran İHA'larla, Hizbullah roketlerle, Husiler ise füzelerle saldırdı! İran Savunma Bakanlığı, İsrail'e cevap verdiklerini ve saldırının sonuçlandığını duyururken, "İsrail yeni bir hata yaparsa cevabımız sert olur" dedi.ANKARA (İGFA) - İran yaklaşık iki haftadır, İsrail'in sorumluğu olduğu düşünülen, 1 Nisan'da Şam'daki konsolosluğuna düzenlenen ve çok sayıda üst düzey İranlı komutanın ölümüne yol açan saldırıya nasıl bir yanıt vereceğini düşünüyordu.

İsrail ordusu, İran’ın ülkeye saldırmak üzere silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderdiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş kabinesini topladı.

BBC'nin aktardığı habere göre SİHA'ların güzergahındaki Irak, Ürdün ve Lübnan hava sahalarını kapattıklarını açıklarken, Suriye ve Ürdün de hava savunma sistemlerini alarm konumuna getirdi. İran ve İsrail de kendi hava sahalarını askeri uçaklar dışındaki tüm uçaklara kapattı.

IRAK HAVA SAHASINI UÇUŞLARA KAPATTI

Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Bakan es-Sadavi, ülkedeki tüm uçuşların da durdurulduğunu belirtirken, Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada da Irak hava sahasının kapatılmasının geçici ve önlem amaçlı olduğu bildirildi. Açıklamada, hava sahasının tüm gelen ve giden uçuşlara sabah saat 05.30'a kadar kapatıldığını ve bunun duruma göre uzatılabileceği de aktarıldı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada, "İran, İsrail'e havadan saldırı başlattı" diyerek, "Başkan Biden açık dille söyledi: İsrail’in güvenliğine desteğimiz tamdır. ABD, İsrail halkının yanında duracak ve İran'dan gelen bu tehditlere karşı onların savunmasını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

İRAN: SALDIRI SONUÇLANDI!

İsrail'e cevap verdiklerini kaydeden İran Savunma Bakanlığı, saldırının sonuçlandığını duyururken, "İsrail yeni bir hata yaparsa cevabımız sert olur" dedi.



Hatırlanacağı gibi İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları’ndan 2'si general 7 kişi ölmüştü. İran saldırıyla ilgili olarak İsrail’i suçlamış, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırının ülkesinin topraklarına yönelik bir saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı. Cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" demişti.