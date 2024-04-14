İran, saldırının gerekçesini açıkladı!

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "konunun kapanmış sayılabileceği" belirterek, daha fazla saldırı düzenlenmeyeceği ima ederken, herhangi bir misillemeye ya da ABD'nin herhangi bir müdahalesine karşı uyarıda bulundu.ANKARA (İGFA) - İran, saldırısı için Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması'nın 51. maddesini gerekçe gösterdi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "konunun kapanmış sayılabileceği" söylenerek daha fazla saldırı düzenlenmeyeceği ima edildi. Ancak paylaşımda herhangi bir misillemeye ya da ABD'nin herhangi bir müdahalesine karşı uyarıda bulunuldu.

Paylaşımda "İran'ın askeri eylemi, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik binalarımıza yönelik saldırısına karşılık olarak BM Anlaşması'nın meşru savunmaya ilişkin 51. Maddesine dayanarak gerçekleştirilmiştir" denildi.

Paylaşımda ayrıca bunun İran ile İsrail arasında olduğuna dikkati çekilerek, "ABD'nin uzak durması gereken bir çatışma" olduğunun altı çizildi.