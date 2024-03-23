Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu hakkında kötü haber

Son haftalarda gündemden düşmeyen İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.İNGİLTERE (İGFA) - Geçtiğimiz ocak ayında karın bölgesinden bir ameliyat olacağının duyurulmasının ardından ortadan kaybolan Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton'ın sağlık durumu hakkında üzen açıklama geldi.

Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton'ın kullandığı sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda Galler Prensesi sağlık duurmuyla ilgili üzen haberi bizzat kendsi anlattı.

Ocak ayında gerçekleştirilen karın ameliyatının başarılı geçtiğini ve başlangıçta durumunun kanserli olmadığının düşünüldüğünü söyleyen Kate Middleton, ameliyatın ardından yapılan testlerde kanser olduğunun tespit edildiğini söyledi. Galler Prensesi, "Bu elbette büyük şok oldu, William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galler Prensesi, doktorları tarafından kendisine önleyici kemoterapi almasının önerildiğini ve bu tedavinin ilk aşamalarında bulunduğunu belirtti. Geçirdiği ameliyatın ardından iyileşmesinin zaman aldığını ifade eden Galler Prensesi,"En önemlisi, (çocukları) George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun şekilde açıklamak ve iyi olacağıma dair onları rahatlatmak zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; iyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün zihnimde, bedenimde ve ruhumda daha da güçleniyorum."

Eşi Prens William'ın yanında olmasını ise "büyük rahatlık ve güvence kaynağı" şeklinde tanımlayan KAte Middleton, "Birçoğunuz tarafından gösterilen sevgi, destek ve nezaket gibi bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor." dedi. Yaşadığı sağlık soruundan ötürü ailesinin zamana ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu belirten Galler prensesi,, kanserin ayrıntılarını açıklamadı.