Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı haftasında da yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı haftasında aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud'un bulunduğu birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram haftası boyunca yoğun diplomasi trafiği yürüttü. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların konuşulduğu görüşmelerin başlıca gündem maddesi ise Gazze oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti, Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesinde de ikili ilişkilerin ele alınmasının ardından, Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü bir diğer isim Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov oldu. Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin, bölgesel ve küresel konuların konuşulduğu telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı’na yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil çözüm için Türkiye'nin Cezayir ile müşterek gayretlerini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesinde de ikili ilişkilerin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki sel felaketinden dolayı üzüntüsünü paylaştı ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile telefon görüşmesinde yine ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti ve Türkiye'nin Nijerya ile savunma sanayisindeki tecrübe, kabiliyet ve imkân paylaşımına devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinde de ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bir başka lider Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkileri daha da derinleştirecek adımların atılmasını sağlama kararlılığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesinde de Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı telefon görüşmesinde de başlıca gündem maddesi İsrail'in Gazze'ye saldırıları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin devam etmesinin, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde de ikili ilişkilerin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesinde, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararının uygulanması için İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.

ENDONEZYA DEVLET BAŞKANI WİDODO İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram haftası görüştüğü liderler arasında, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da yer aldı. Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık seçimi ve genel seçimlerin Endonezya halkı için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo'yla iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin, halefi Subianto'yla da sürmesini beklediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalarla mücadele konusunda gayretlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Endonezya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesinde de iki ülke ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Seçim zaferinden ötürü Subianto'yu tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine; iki ülkenin her alanda işbirliklerinin karşılıklı güven çerçevesinde ilerletileceğine dair beklentisini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda Endonezya ile güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu da belirtti.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Ne olursa olsun, İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında biz dik durmaya devam edeceğiz ve İsrail bu zulmün bedelini elbet ödeyecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı dâhil ateşkes için tüm imkânları seferber etmemiz gerekir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, KATOLİKLERİN RUHANİ LİDERİ PAPA FRANCİSCUS'A MEKTUP

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a da "Filistin mektubu" gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, insanlığın, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemesi gerektiğini belirtti.