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Jandarmadan kenevir operasyonu
Yerel 18.06.2022, 10:19
Adıyaman’da jandarma tarafından yapılan kenevir operasyonunda gözaltına alınan B. A. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.ADIYAMAN SANAL HABER
ADIYAMAN (İGFA) – Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan operasyonlar kapsamında, Samsat İlçesi Taşkuyu köyünde yasadışı ekim (Kenevir) yapıldığı bilgisi alınması üzerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, B.A isimli şahsın Taşkuyu köyünde bulunan serası içerisinde, ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, sera içerisinde (293) kök hint kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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