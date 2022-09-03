İhracatta Balıkesir’in payını artıracak adım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası ile yaptığı iş birliği protokolü kapsamında “Akredite Gıda Kontrol Laboratuvarı” kuruyor. Balıkesir ve bölgesinde üretilen 5 gıda grubuna hizmet edecek laboratuvarla üründe kalitenin yükseltilerek ihracatın artırılması hedefleniyor. Laboratuvar sayesinde bölgede tarımsal üretim değerlenecek ve süreklilik sağlanacak.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Ticaret Odası ‘Zeytinyağı Duyusal ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı’nın geliştirilerek ‘Akredite Gıda Kontrol Laboratuvarı’na dönüştürülmesi için iş birliği protokolü imzaladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; altyapısı ihracata yönelik geliştirilecek olan yeni laboratuvar ile Balıkesir’de üretilip ihraç edilen gıda ürünlerine yönelik analizlerin yapılarak ihracatta güvenli ve kaliteli ürün şartının karşılanması hedefleniyor. Gıda ürünlerinin ihracatını kolaylaştırması beklenen laboratuvar sayesinde hem maliyetlerde hem de işlem sürecinde avantajlar sağlanacak. Burhaniye’de kurulacak laboratuvar sadece Balıkesir’e değil, Çanakkale’ye de hizmet edecek.

5 TEMEL GIDA GRUBUNA HİZMET VERECEK

Laboratuvarda bulunan cihazların geliştirilmesiyle; meyve-sebze ve ürünleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, zeytin, zeytinyağı ve aromatik bitkiler olmak üzere 5 temel gıda grubuna hizmet vermesi planlanıyor. ‘Akredite Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda; Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren firmaların ürettiği katma değerin ve rekabet gücünün artırılması için kalite, güvence, Ar-Ge ve yenilikçi çalışmalar yürütülecek.

ÜRETİM DEĞER KAZANACAK, SÜREKLİLİK SAĞLANACAK

Üretilen ürünlerin kalitesinin yüksek tutulması, ihracat payının ve çeşitliliğinin artırılması hedeflenen laboratuvar, ayrıca gıda üretim firmalarının işlediği ham maddeleri yine bölge tarım alanlarından tedarik edecek olması nedeniyle tarım üretimi değer kazanacak ve sürekliliğin sağlanmasına katkı sunacak. Sağlıklı yaşam ve beslenme arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması sonucunda tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya taleplerinin gün geçtikçe arttığını bu süreçte ‘Akredite Gıda Kontrol Laboratuvarı’nın önemli bir eksikliği gidermesi bekleniyor.

700 ÇEŞİT PESTİSİTE BAKILACAK

Balıkesir ve bölgesinde üretilen birçok ürünün analizlerinin yapılacağı, donanımlı bir laboratuvarı Büyükşehir Belediyesi ile birlikte şehre kazandıracaklarını söyleyen Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel “Burada yaklaşık 700 çeşit pestisite bakacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, bölgemiz için hayırlı olsun.” dedi.

ZAMANDAN VE MALİYETTEN TASARRUF

Burhaniye Ticaret Odası ile önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir ve bölgesinde üretilen ürünlerin analizleri yerinde yapılarak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanacak. Bu laboratuvar, ürettiğimiz ürünlerin kalitesinin artmasına vesile olacak. Çalışmalarından ötürü Burhaniye Ticaret Odamıza çok teşekkür ediyorum, hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.