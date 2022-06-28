Edirne Enez'de Bisiklet Festivali sona erdi

2022 Edirne Yılı kapsamında Enez’de gerçekleştirilen ve 3 gün süren Enez 1. Ulusal Bisiklet Festivali sona erdi.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Edirne'nin Enez ilçesinde gerçekleştirilen 1. Ulusal Bisiklet Festivali renkli etkinliklerle sona erdi.

Sardos ve Türkiye’nin dört bir yanından Enez’e gelen bisiklet severler toplam 105 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Bisiklet severler Gala Gölü Milli Parkı rotası, Sultaniçe Köyü, Saros kıyısı, Karagöl rotasının yanı sıra Enez Kalesi ve Ayasofya Camii tarih ve kültür rotaları ile keyifli zamanlar geçirdiler.

İlk gününde Rumeli sanatçısı Suzan Kardaş'ın sahne aldığı festivalde Enez Mutlu Eller Kadın Kooperatifi, Enez Doğa Der , Enez Kartopu Gönüllüleri Derneği ve Keşan Kent Konseyi de stantlar açıp emek ürünlerini sergiledi.

Kitap yazarları; Ulaş Demiray, Ersin Şenerler, Leyla Köroğlu ve İsmet Esengin imzaladıkları kitaplarla vatdanşlarla bir arada oldular.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, pandemi dolayısıyla bir arada olmayı doyasıya eğlenmeyi çok özlediklerini belirterek, "Bizim Enez’imiz her zaman herşeyin en iyisine layıktır” diyerek festivalin proje ortakları Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Estab Başkanı Süleyman Paçaman, Günekab Başkanı Erhan Engin ve Sardos Başkanı Faruk Eker’e plaketle teşekkür etti.