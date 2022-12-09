Bursa Gemlik'te yerel yönetimden kesintisiz sağlık hizmeti

Bursa'da Gemlik Belediyesi sağlık kurumlarına ulaşmakta sıkıntı çeken vatandaşların kullanımına sunduğu hasta nakil ambulansı hizmetini aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Göreve başladığı 2021 yılından bu yana 1200 kez hasta nakil işlemi gerçekleştiren ambulans, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanıyor.

Gemlik Belediyesi’nin uzman sağlık personeli gözleminde Bursa içindeki sağlık kuruluşlarına gerçekleştirilen nakil işlemleri ise tamamen ücretsiz olarak yapılıyor.

Gemlik Belediyesi’nin ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunduğu hasta nakil ambulansı yaptığı hizmetlerle vatandaşlarımızın takdirini toplamaya devam ediyor. Hasta nakil ambulansından özellikle ortopedi ameliyatı olan, kemoterapi ve radyoterapi alan, yatağa bağımlı diyaliz servisi ile nakil olamayacak tam ve kısmi felç geçiren kişilere nakil olanağı sunuluyor. Randevu sistemiyle çalışan ambulanstan faydalanmak isteyen Gemlikliler 444 16 05 no’lu telefon ile Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü en az bir gün önceden arayarak sağlık kuruluşlarına nakil işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Gemlik Belediyesi’nin hasta nakil hizmetlerinin kendi görev sürecinde başladığını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemliklilerden aldıkları geri dönüşlern memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Tamamen ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmetimizi uzman personelimizle gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.