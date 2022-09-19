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Bilecik Pazaryeri'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Yerel 19.09.2022, 16:57
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü gerçekleşen törenle kutlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesi Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kıbrıs Gazisi Hüseyin Sarıkaya ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.
Program sonrası Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Gaziler onuruna Pazaryeri Kültür Merkezinde yemek ikramı yapıldı.
Kaymakam Altay ve Başkan Tekin Gazilere ve Gazi yakınlarına hediye takdim etti.
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