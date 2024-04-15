Tarsus’un efsane kimyacıları 40 yıl sonra  yeniden buluştu

1980’li yılların başında; Türkiye genelinde sadece 6 ilde bulunan Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü’nün 1984 yılı mezunu Tarsus Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü 3 – D Sınıfı öğrencileri, mezuniyetlerinin 40. Yılında bir araya geldiler.AjansCANKA/ MERSİN (İGFA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde Erbeyler Restaurant’ta gerçekleşen; 40 yıl öncesi öğrencileriyle iletişimini hiç koparmayan emekli Fizik Öğretmeni Hayrünisa Zengin için de muhteşem bir bayram hediyesi olan buluşmaya, dönemin Kimya Bölümü 3 - D sınıfı mezunlarından AjansCANKA Yetkilisi Gazeteci Ata Sevgi ve torun torbaya karışan uzaklarda olan bir çok efsane kimyacı katılamazken, dönemin Fizik Müzik ve İngilizce Öğretmeni Hayrünisa Zengin, efsane kimya öğrencileri Ayşe Sevin Okçu, Serpil Can, Zülfiye Kahraman, Nihat Şeker, Veysel Gölge, Altan Topur, Mehmet Aydın, Gaffar Aktoz ve Tekin Bülent Geygel eş ve yakın dostlarıyla birlikte 40 yıl öncesinden bugüne nostaljik sohbetlerle, geçmişi bugüne taşıdılar.