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Sosyal medyada stresle nasıl mücadele edilir?

Uzmanlara göre kullanıcılar arasında yaygın stres kaynağı olarak görülen sosyal medya, anksiyete ve stresle ilişkili sorunları beraberinde getiriyor

YAŞAM 15.04.2024, 11:49
Sosyal medyada stresle nasıl mücadele edilir?

Uzmanlara göre kullanıcılar arasında yaygın stres kaynağı olarak görülen sosyal medya, anksiyete ve stresle ilişkili sorunları beraberinde getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Sosyal medyanın kullanıcıların refahını nasıl etkilediğini anlamak, stresi yönetmek için çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bu dijital alanlarla nasıl daha sağlıklı bir ilişki kurulacağını öğrenmek ise kritik bir önem taşıyor.

Kaspersky uzmanları, sosyal ağların dijital refah üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için beş basit ipucu öneriyor:

GİZLİLİK HESAP AYARLARINDA ARTIRILABİLİR Çevrimiçi hesapların gizlilik ayarlarının uygun şekilde yapılandırılması, kişisel bilgilerin korunması ve dijital güvenliğin sürdürülmesi için çok önemli bir adım olarak belirtiliyor. Kullanıcılar, bir profili ve gönderileri kimlerin görüntüleyebileceğini özelleştirerek, kötü niyetli olabilecek yabancılarla istenmeyen etkileşim riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Bu proaktif önlem, takip, kimlik hırsızlığı, doxing ve kimlik avı dolandırıcılığı gibi potansiyel tehditleri azaltıyor. Çevrimiçi hizmet Privacy Checker 'ın talimatlarını takip etmek, kullanıcıların en popüler sosyal ağlardaki gizlilik ayarlarını yönetmelerine yardımcı olabiliyor.

DİJİTAL REFAHI SAĞLAMAK İÇİN ÖNEMLİ STRATEJİLERDİR

Kullanıcılar, bağlantılarını kişisel olarak tanıdıkları kişilerle sınırlandırarak dolandırıcılarla karşılaşma ve zararlı veya kötü niyetli içeriklere maruz kalma olasılığını azaltabiliyor. Şiddet veya zalimlik sahneleri gibi uygun olmayan içeriklerle karşılaşmak rahatsızlığa neden olabiliyor; dolayısıyla arkadaşlık isteklerini dikkatli bir şekilde kabul ederek dijital ortamı kontrol etmek, kullanıcıların daha olumlu ve güvenli bir çevrimiçi deneyime katkıda bulunmalarına olanak tanıyabiliyor. Kullanıcılar arkadaşlarını kategorilere ayırarak yakın bir grupla daha kişisel içerikler paylaşabilir ve böylece daha az riskle sosyal paylaşımın faydalarından yararlanabilirler.

HER BAĞLANTI POTANSİYEL BİR TEHLİKE İŞARETİ OLABİLİR

İnternette karşılaşılan her bağlantıya, bir arkadaştan gelen kişisel bir mesaj olsa bile dikkatle yaklaşılmalıdır, çünkü hesaplarının ele geçirilmiş olma ihtimali her zaman bulunuyor. Sosyal medyada zararsız gibi görünen bağlantıların arkasında, meşru web sitelerini taklit etmek için gizlenmiş kimlik avı planları sıklıkla gizleniyor. Bu aldatıcı siteler kullanıcıları kandırarak parolalar, finansal bilgiler ve diğer kişisel veriler gibi hassas bilgileri ifşa etmelerini sağlamak üzere tasarlanıyor. Kimlik avı sitelerinin gerçek muadillerine benzerliği kolayca kafa karışıklığına yol açarak kişisel veri kaybı riskini önemli ölçüde artırabiliyor. Bu dijital tehdit, dikkatli olmanın ve herhangi bir bilgi girmeden önce web sitelerinin gerçekliğini doğrulamak ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanmak gibi güvenli çevrimiçi uygulamaların benimsenmesinin önemini vurguluyor. 

ZAYIF BİR ŞİFRE DOLANDIRICILAR İÇİN BULUNMAZ BİR NİMETTİR

Zayıf bir parola, kötü niyetli kişilerin işini önemli ölçüde kolaylaştırarak sosyal medya hesaplarına yetkisiz erişim elde etmelerini kolaylaştırıyor. Bu hesaplar ele geçirildikten sonra, iletişim listesindeki kişileri kandırmak veya şantaj ve haraç almak gibi birçok zararlı şekilde kullanılabiliyor. Güçlü ve karmaşık bir parola, bu tür tehditlere karşı kritik bir ilk savunma hattı görevi görüyor. Ayrıca, güvenilir bir parola yöneticisi kullanmak yalnızca çevrimiçi güvenliği artırmakla kalmıyor aynı zamanda birden fazla karmaşık parolayı hatırlama stresini de azaltıyor.

Çevrimiçi platformlar, dijital güvenlik ve huzurumuzu sağlamak için işbirlikçilerimiz arasında yer alıyor ve kullanıcılarının güvenliği ve memnuniyeti için büyük önem taşıyor. Zararlı içerikleri veya çevrimiçi tacizi raporladığınızda, sadece kendinizi değil, aynı zamanda genel toplumun da iyiliğine katkıda bulunduğumuz hatırlatmakta fayda bulunuyor. Bu tür raporlar, sosyal medya şirketlerinin uygun önlemleri almasına yardımcı oluyor — zararlı içerikleri kaldırmak, kötü niyetli hesapları yasaklamak veya yeni güvenlik özellikleri eklemek gibi — böylece herkes için daha güvenli bir çevrimiçi ortam sağlanıyor.  

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