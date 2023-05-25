Sapanca'da atıklar sanata dönüştü
Sapanca SGM engelsiz hobi kursu öğrencileri atık malzemeleri geri dönüştürerek sanat eseri üretiyor. El emeği eserler görenler tarafından büyük beğeni topluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Kurslarındakiöğrenciler, evde ve çevrelerinde kullanılmayan atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp sanat eseri elde etti.Sapanca
SGM öğrencileri, atıkları geri dönüşüme kazandırıyor. Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte seramik sanatı ile geri dönüşüm malzemelerinden elde ettikleri gazete, yumurta kartonları, taş tozu, talaş ve gibi malzemelerle oluşturdukları hamurlarla dekoratif ürünler yapıyor.
Geri dönüşüm ağırlıklı olarak çalıştıklarını ifade eden eğitimciler, bu çalışmalarla birlikte bir yandan geri dönüşümün önemine dikkat çektiklerini, diğer yandan da öğrencilerin sosyalleşmesi, topluma kazandırılması ve öz güvenlerinin artırılmasını hedeflediklerini belirttiler. Ahşap boyama dersleri ile seramik derslerine öğrencilerin hayal dünyasının eklendiğinde ortaya eşsiz sanat eserlerinin çıktığını söyleyen öğrenciler ise eserlerinden gelir ede ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|33
|74
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
|63
|5. Başakşehir
|33
|53
|6. Trabzonspor
|33
|51
|7. Konyaspor
|33
|49
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|33
|49
|9. Karagümrük
|33
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Ankaragücü
|33
|39
|13. Antalyaspor
|33
|38
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|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|33
|34
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|33
|25
|19. Hatayspor
|33
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|89
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|37
|70
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|37
|62
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leicester City
|37
|31
|19. Leeds United
|37
|31
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|36
|85
|2. Real Madrid
|36
|74
|3. Atletico Madrid
|36
|73
|4. Real Sociedad
|36
|68
|5. Villarreal
|36
|63
|6. Real Betis
|36
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|36
|49
|9. Sevilla
|36
|49
|10. Osasuna
|35
|47
|11. Rayo Vallecano
|36
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Valencia
|35
|40
|14. Celta Vigo
|36
|40
|15. Almeria
|36
|39
|16. Getafe
|36
|38
|17. Cadiz
|36
|38
|18. Real Valladolid
|36
|38
|19. Espanyol
|36
|35
|20. Elche
|36
|21