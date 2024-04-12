Şanlıurfa'da 104. yıl coşkusu

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Sene – i devriyesinde kentte çeşitli etkinlikler ve düzenlenen programlarla kutlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin merkezi tarihi Balıklıgöl

Platosu oldu.ŞANLIURFA (İGFA) - Geçmişi tarihi zaferlerle dolu Şanlıurfa’nın işgalci düşman güçlerinin işgalinden kurtuluşunun yıldönümü “Birlikte Kurtardık Birlikte Kutlayalım” mottosuyla kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünden başlayan kortej yürüyüşü ile start alan program korteje katılanların ellerinde ay yıldızlı bayraklarla tarihi Balıklıgöl Platosuna kadar türküler eşliğinde yürüyüşü ile başladı.

Korteje Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Av. Ahmet Aksoy, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, Şanlıurfa protokolü ve vatandaşlar da eşlik etti. Çocukların, Yazıyor! Yazıyor! Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunu yazıyor” diyerek ellerindeki temsili gazeteleri göstermeleri de oldukça ilgi çekti.

Tarihi Balıklıgöl Platosunda amfi tiyatro alanını dolduran yüzlerce vatandaş, Kurtuluş temalı tiyatro gösterisini soluksuz bir şekilde izledi. İzleyenlerden tam not alan tiyatro gösterisi tüyleri diken diken ederken vatandaşlar tarafından da uzun süre alkışlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu’nun seslendirdiği birbirinden güzel eserler ise dinleyenleri adeta mest etti. Türkülere Şanlıurfalı vatandaşlar da eşlik ederken ellerden cep telefonlar bir an olsun düşmedi. Anı ölümsüzleştiren vatandaşlar, muhteşem geceyi kayıt altına alarak sosyal medya platformlarında paylaştı.

Gecenin son gösterisi olan Video Mapping, Lazer ve Havai Fişek Gösterisi de izleyenlerden tam not aldı. Balıklıgöl semaları havai fişeklerle aydınlanırken lazer gösterisi ise görsel bir şölen oluşturdu.