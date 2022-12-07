Sanat Güneşi Bursa'da şarkılarıyla anıldı

Türkiye’nin Sanat Güneşi Zeki Müren, ‘doğum gününde’ memleketi olan Bursa’da yeğeni Özlem Güner’in şiirleriyle anıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ünlü sanatçı Zeki Müren’i anma gecesi düzenlendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde organize edilen konsere, Bursalılar büyük ilgi gösterdi.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ile birlikte Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner’in masal anlatımı ve şiirleriyle renklenen gecede, sanatseverler ‘zaman zaman’ duygu dolu anlar yaşadı.

Zeki Müren’e dair anılarını hayranları ile paylaşan yeğeni Özlem Güner, “Bizim ev, çok keyifli evmiş. Zeki Müren böyle bir evde büyüdü. Zeki Müren ve annem. Önce hacı dedemizin evinde iki kız kardeş, ikisi de bebek bekliyor. Önce annem doğmuş, Hacı Dede, ‘Ay yüzlü bu bebek. Evimize ay doğdu’ demiş. 3 ay sonra Zeki Müren güneşimiz doğmuş. Ona bakmış Hacı Dedemiz ve ‘Evimize güneş doğdu’ demiş. Bir gün sabah ezanında nenemiz, demiş ki 'Bebek ağlıyor." Hacı Dedemiz demiş ki 'Yok Zeki ağlıyor. Bak, sabah ezanında sabah makamında ağlıyor.' 'Bu çocuk ağlamıyor, şarkı söylüyor' demiş” ifadelerini kullandı. Solist Derya Özer’in seslendirdiği Zeki Müren şarkılarıyla maziye yolculuk yapan sanatseverler, Özlem Güner’in anılarıyla duygu yoğunluğu yaşadı.

Konseri izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zeki Müren’in Bursa’nın bir değeri olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, “Allah nur içinde yatırsın, rahmet ve minnet ile anıyoruz. 6 Aralık 1931’de başlayan ve 24 Eylül 1996’da sona eren, dolu dolu bir 65 yıl. Sinevizyonda onun samimi, içten bakışlarına yeniden şahit olurken; şarkıları, Özlem Hanım’ın anıları ve şiirleriyle yad etmiş olduk. Değerlerimize sahip çıkmak, geleceğimizin aydınlık olması demek. Gecenin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası için de sanatseverlerden özel alkış isteyen Başkan Aktaş, Müren’in yeğeni ve gecenin solistine çiçek takdim etti.