Sakarya geleceğin itfaiyecilerini eğitiyor

Sakarya Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı, her yıl yaz döneminde staj yapacak öğrencileri bünyesinde eğitmeye devam ediyor. 35-40 kişiden oluşan öğrenciler, Türkiye’nin birçok üniversitesinden gelerek hem temel eğitim alıyor hem de yeterlilik ve dayanıklılık testilerine tabi tutuluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde staj yapan öğrenciler eğitimlerini tamamladılar.SÜBU, Kocaeli Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri Sakarya’da bulundukları süre boyunca birçok farklı eğitimden geçtiler.

‘Temel İtfaiyecilik’ eğitimini tamamlayan öğrenciler, yeterlilik ve dayanıklılık testilerine tabi tutularak eğitimlerini tamamladılar.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, her yıl birçok üniversiteden öğrencilerin belediyeye başvurarak staj yapma konusunda irtibata geçtiğini belirterek, geleceğin itfaiyecilerinin yetiştirilmesi noktasında önemli adımlar attıklarını, 35-40 kişiden oluşan öğrencilere ilk olarak temel itfaiyecilik eğitimi verdiklerini kaydetti.