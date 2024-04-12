Naci Görür'den dirençli kentler çağrısı
Deprem uzmanı Prof Dr Naci Görür, Ülke çapında fay analizlerini destekleyin ve DEPREM DİRENÇLİ KENTLER oluşturulmasına katkıda bulunun" çağrısında bulundu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Ülke çapında fay analizlerini destekleyin ve DEPREM DİRENÇLİ KENTLER oluşturulmasına katkıda bulunun" çağrısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün gazeteden okudum. Türkiye’de Deprem Uyarı Sistemi (EDİS) yaygınlaştırılacak, kimi şirketler çok yatırım yapacakmış falan. Yani öyle sunuyorlarki depremi önceden haber alıp kaçıp kurtulacakmışsın. Ülkede deprem nerede olur? Nasıl olur? Fay sistemlerinin özellikleri nedir? İnceleniyor mu, incelenmiyor mu? Soruları ile ilgilenmeyenler rant kokusunu alınca bu işe üşüştüler. Yeni bir konu da değil, KANDİLLİ yıllardır ilgileniyor. Bunu yapanları uyarıyorum. Bırakın bu sistem bazı stratejik sistemleri güvence altına alsın. Metro, İtfaiye, doğal gaz, elektrik , vb sistemleri bir kaç saniye içerisinde devre dışı bıraksın. Eğer tüm insanları işin içine sokmaya kalkarsanız, hem işe yaramaz hem de deprem konusunda eğitilmemiş bu insanlara depremden fazla zarar verirsiniz. Benden söylemesi. Eğer deprem konusunda katkınız olsun istiyorsanız. Ülke çapında fay analizlerini destekleyin ve DEPREM DİRENÇLİ KENTLER oluşturulmasına katkıda bulunun" çağrısında bulundu.
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|34
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|28
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|31
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|28
|28
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|15
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|28
|7
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|1. Liverpool
|30
|70
|2. Arsenal
|30
|68
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|67
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|31
|59
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|30
|57
|6. M. United
|30
|49
|7. West Ham United
|31
|45
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|22
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|15
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|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
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