Müze Keşan ziyaretçi akınına uğradı
Müze Keşan Ramazan Bayramı’nda da ziyaretçi akınına uğradıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Müze Keşan’da 8-9-10 Nisan tarihlerinde tatil olmasının ardından, 11-12-13 ve 14 Nisan tarihlerinde müzede yoğun katılım oldu.
Bayramın 2.günü açık olan müzede vatandaşlar, Keşan’ın gelenek ve görsellerini yaşayarak o geçmiş zamanı da yad ettiler.
Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan ve Çanakkale Savaşı döneminde önemli bir rol oynamış olan Keşan Kent Müzesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Müzede bulunan tarihi eserler ve bilgiler, özellikle Keşan halkı için büyük bir öneme sahip olsa da, şehir dışından gelen ziyaretçiler için de ilgi çekici olduğunu açıkladı.
Müze, bölgedeki ve ulusal düzeydeki tarihî mirası tanıtmak adına önemli bir rol üstleniyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|31
|82
|3. Trabzonspor
|32
|52
|4. Beşiktaş
|32
|48
|5. Rizespor
|32
|48
|6. Başakşehir
|32
|46
|7. Kasımpasa
|32
|46
|8. Sivasspor
|32
|44
|9. Alanyaspor
|31
|42
|10. Antalyaspor
|32
|42
|11. A.Demirspor
|32
|40
|12. Samsunspor
|32
|38
|13. Ankaragücü
|32
|37
|14. Kayserispor
|32
|37
|15. Konyaspor
|32
|36
|16. Hatayspor
|32
|33
|17. Gaziantep FK
|32
|31
|18. Karagümrük
|31
|30
|19. Pendikspor
|32
|30
|20. İstanbulspor
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|30
|68
|2. Göztepe
|30
|60
|3. Ahlatçı Çorum FK
|30
|52
|4. Sakaryaspor
|29
|50
|5. Kocaelispor
|29
|49
|6. Bodrumspor
|29
|48
|7. Boluspor
|30
|46
|8. Bandırmaspor
|30
|46
|9. Gençlerbirliği
|30
|44
|10. Erzurumspor
|29
|40
|11. Keçiörengücü
|30
|36
|12. Şanlıurfaspor
|30
|34
|13. Ümraniye
|30
|34
|14. Manisa FK
|30
|33
|15. Tuzlaspor
|30
|32
|16. Adanaspor
|29
|31
|17. Altay
|30
|15
|18. Giresunspor
|29
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|73
|2. Arsenal
|31
|71
|3. Liverpool
|32
|71
|4. Aston Villa
|32
|60
|5. Tottenham
|32
|60
|6. Newcastle
|32
|50
|7. M. United
|32
|50
|8. West Ham United
|33
|48
|9. Chelsea
|30
|44
|10. Brighton
|32
|44
|11. Wolves
|32
|43
|12. Fulham
|33
|42
|13. Bournemouth
|32
|42
|14. Crystal Palace
|32
|33
|15. Brentford
|33
|32
|16. Everton
|31
|27
|17. Nottingham Forest
|33
|26
|18. Luton Town
|33
|25
|19. Burnley
|33
|20
|20. Sheffield United
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|78
|2. Barcelona
|31
|70
|3. Girona
|31
|65
|4. Atletico Madrid
|31
|61
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|31
|45
|8. Valencia
|30
|44
|9. Getafe
|31
|39
|10. Osasuna
|30
|39
|11. Villarreal
|30
|38
|12. Las Palmas
|31
|37
|13. Sevilla
|31
|34
|14. Deportivo Alaves
|31
|32
|15. Mallorca
|31
|31
|16. Rayo Vallecano
|31
|31
|17. Celta Vigo
|31
|28
|18. Cadiz
|31
|25
|19. Granada
|31
|17
|20. Almeria
|30
|13