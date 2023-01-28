Son Dakika

Mübadelenin 100'üncü yılı anılıyor

YAŞAM 28.01.2023, 09:00
Mübadelenin 100'üncü yılı anılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mübadelenin 100'üncü yıldönümünü anmak için bir dizi etkinlik düzenledi. “Tek Yön Bilet” adlı foto-belgesel sergisiyle başlayan etkinlikler söyleşi, konser ve tiyatroyla mart ayına kadar devam edecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele anlaşmasının 100’üncü yıldönümünde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Mart ayına kadar tiyatro oyunundan söyleşiye, fotoğraf sergisinden konsere pek çok etkinlik İzmirlilerle buluşacak.
  Mübadelenin sonuçlarına odaklanıyor 28 Ocak Cumartesi günü tiyatroseverler Devrim Pınar Gürbüzoğlu'nun kaleme aldığı, Hasan Demirci'nin yönettiği Einstein Kumpanyası oyunuyla İzmir Sanat Merkezi’nde buluşacak.  20.00’de başlayacak oyun, 1930'lu yıllarda milyonlarca insanın evinden ayrılmasına neden olan mübadelenin sonuçlarını alaturka bir bilim-kurgu tadında seyre sunuyor.
  Bıçakçı Han’da konser ve söyleşi 29 Ocak’ta Bıçakçı Han, üç önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Dr. Nuri Adıyeke’nin moderasyonunda Prof. Dr. Ayşe Nükhet Adıyeke’nin “Mübadeleye Giden Yolda Girit'te Bir Arada Yaşam Tecrübesi” söyleşisi 18.00’de yapılacak. “Sağlıklı Girit Mutfağı” söyleşisinde ise konuşmacı olarak Dr. Eren Akçiçek var. 19.30’da Bıçakçı Han, Salut De Smyrne konseri ile Akdeniz’in çok renkli ve çok kültürlü müzik kültüründen yola çıkarak dünya halk şarkılarının peşine düşen beş kişilik bir müzik grubuna ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Girit Halk Dansları ile son bulacak.
  Yürüyüş ve “Koridor” enstalasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü 30 Ocak Pazartesi günü “Hatırlıyorum” yürüyüşü ve “Koridor” enstalasyonu etkinlikleri düzenliyor. “Hatırlıyorum” yürüyüşü 17.00’de Pasaport İskelesi’nden başlayıp, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) son bulacak. Yürüyüşün ardından APİKAM bahçesinde “Koridor” enstalasyonu açılışı yapılacak. Enstalasyon, 10 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek. Enstalasyonda görseller, çeşitli müzik, ses ve görüntüler ile mübadele sürecinde yaşananlar konu edilecek.
  Ailelerin hikâyelerine dikkat çekiliyor Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 24 Ocak’ta açılışı yapılan “Tek Yön Bilet” adlı foto-belgesel sergisi, 30 Ocak’a kadar ziyarete açık olacak. Sergi, 2-19 Şubat tarihlerinde ise İzmir Sanat Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluşacak. Aylin Telef, Ayşegül Çetinkalp ve Mert Rüstem’in imzasını taşıyan “Tek Yön Bilet” foto-belgesel projesinde, 30 Ocak 1923’te topraklarından, komşularından iradeleri dışında değişime tabi tutulan, geri dönme umutları “tek yön” alınan biletlerle tükenen mübadil ailelerin hikâyeleri anlatılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu konseri ise 30 Ocak Pazartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 20.00’de yapılacak.
  Sempozyum, konser, dans, mural 31 Ocak Salı günü ise “Mübadele ve Kadın” sempozyumu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 13.00’te başlayacak. Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu başkanlığındaki ilk oturumda konuşmacı olarak Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı, Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu ve Dr. Gurbet Gökgöz Bilen yer alıyor. Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan başkanlığındaki ikinci oturumda ise yazar Semra Yeşil, Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu ve uzman Yasin Özdemir bulunuyor. “Paramparça” belgesel gösterimi 19.00’da, Lozan Mübadilleri Vakfı dans ve koro gösterisi ise 20.00’de yapılacak.
7 Şubat’ta Buca Göç ve Mübadele Anı Evi’nde 14.00’te mural açılışı var. 9 Mart Perşembe günü ise “Bu Yüzden Danslı Gösterim” adlı etkinlik Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 20.00’de sanatseverlerle buluşacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Başakşehir 19 37
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 18 21
13. Valencia 17 20
14. Espanyol 19 20
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6