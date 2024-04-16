Minikler Nilüfer'de eleştirel bakış açısı kazanıyor

Nilüfer Belediyesi’nin ‘Çocuklara Kitap Söyleşileri’ etkinliğinde Yazar Deniz Alter, anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. ‘Hayaller bir baloncuğa sığar mı?’ isimli kitabından kesitler okuyan yazar, çocuklarla söyleşi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra yazarlarla tanışmalarına imkan sağlayan ‘Çocuklara Kitap Söyleşileri’ isimli etkinlik, Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirildi.

Ataevler, Nilüfer, Vardar, Özlüce Anaokulları ile Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Burak Berk ve İzzet Şadi Sayarel Kreşi’nden 6 yaş grubu 320 öğrencinin katıldığı söyleşide, felsefe öğretmeni ve yazar Deniz Alter, ‘Söylemezsem Olmaz’ kitap serisinde yer alan ‘Hayaller bir baloncuğa sığar mı?’ isimli eseri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

‘Hayal kurmak nedir?’, ‘Rüya nedir?’ gibi soyut kavramlar üzerine konuşan Alter, çocukların bu konuyla ilgili düşüncelerini öğrendi. Çocukları düşünmeye teşvik edecek sorular da yönelten Alter, yaratıcı ve eleştirel düşüncelerini geliştirecek interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Çok keyifli bir söyleşi gerçekleştiğini ifade eden Alter, kütüphane ortamının harika olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Söyleşinin sonunda katılan çocuklara ‘Hayaller bir baloncuğa sığar mı?’ isimli kitap hediye edildi.

Etkinliğin öğleden sonraki oturumunda ise Yazar Deniz Alter, Gezici Kütüphane etkinliğinde Minareliçavuş’taki Alara Anaokulu’ndan 50 öğrenciye söyleşi gerçekleştirdi.