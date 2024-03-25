Malatya'da ilmek ilmek emek dokuyorlar

Malatya Kent Konseyi, 6 Şubat Depremleri sonrası kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel ve sosyal projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi ve Hayata Destek İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle ‘Dokuyarak Hayata Dokun’ projesi ile kadınlara yönelik Malatya Halk Eğitim Merkezi onaylı Halıcılık Kursu hayata geçirildi. ‘Dokuyarak Hayata Dokun’ projesi kapsamında Malatya Kerpiç Evler Halıcılık Atölyesinde eğitimler hafta içi her gün veriliyor.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat Depremlerinden sonra kadınlarımıza yönelik Halıcılık Kursu açtıklarını söyleyen Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Deprem sonrası insanlarımızın psikolojik olarak desteklenmeleri gerekiyordu. Kurs eğitimleri ile hem maddi kazanç sağlayabilecekleri hem de el sanatlarını sergileyebileceklerini düşündük. Halıcılık Kursumuzu açarak, unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olmaması ve o nakışların geleceğe aktarılması adına böyle bir kurs açmayı uygun gördük. Kısa zamanda güzel işler ortaya koymaları bizleri çok mutlu etti” dedi.

PROJEMİZDE İLMEK İLMEK EMEK VAR

Halıcılık Kurs Eğitmeni Fatma Kılınç, “Deprem sonrası kadınlarımız için ‘Dokuyarak Hayata Dokun’ Projesini sundum. Projemiz uygun görüldükten sonra eğitimlerimize 22 Şubat’ta başladık. 15 kursiyerimiz bulunuyor. Hafta içi her gün sabah ve öğlen arasında eğitimleri veriyoruz. Projemizde ilmek ilmek emek var” dedi.

6 Şubat Depremlerinden sonra Halıcılık kursu eğitimlerine katılan kursiyerler, eğitimden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.