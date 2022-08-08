Kocaeli İzmit'te Aquapark'a hafta sonu yoğunluğu

Yenilenen yüzü ile geçtiğimiz hafta kapılarını açan İzmit Belediyesi Aquaparkı yoğun ilgi görmeye devam ederken, aquaparkın tadını çıkartan çocuklar ve aileleri de memnuniyetlerini dile getirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta yeni yüzüyle her keseye uygun bir şekilde hizmete sunduğu Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki aquapark, ziyaretçi akınına uğruyor. Serinleten havuzu ve kaydırakları ile yaz günlerinde vatandaşlara eğlence dolu anlar yaşatan İzmit Belediyesi Aquaparkı, özellikle hafta sonları Kocaeli’nin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor.

Belediye şirketi Sarbaş üzerinden işletilmeye başlanan Aquapark, 4 yetişkin kaydırağı ve çocukların kullanımına uygun bir adet aquatower ile hafta içi ve hafta sonu saat 11.00-19.00 arasında her yaştan vatandaşa ev sahipliği yapıyor.

“ESKİSİNDEN GÜZEL OLMUŞ”

Aquaparkta eğlenen gençlerden Kadir İnce, parkın yeni halini eskisinden daha çok beğendiğini dile getirerek, “Çok eğleniyorum parkta. 4-5 saattir buradayız. Daha önceden birkaç defa gelmiştim. Parkı çok beğendim. Eskiden böyle değildi, daha kötüydü. Şimdi daha güzel olmuş” dedi. Yaser Eymen Özer de abileriyle eğlenmeye geldiğini söyleyerek, “Park çok eğlenceli. Herkes bir defa olsa bile gelmeli. Abilerimle buraya geldim. 2-3 saattir buradayız. Burası çok eğlenceli” ifadelerini kullandı.

Burak Çapur adlı vatandaş fiyatların çok uygun olduğunu dile getirerek, “Aquaparka ilk defa geliyorum. Burası çocuklar için gayet iyi güzel olmuş. Çocuklar burada istedikleri yerde eğlenebiliyor. Fırsatım olsa her hafta sonu buraya geliriz. Fiyatlar makul. Belediye haricinde başka bir yere gitseniz daha pahalı olur. Şu anda fiyat çok uygun. İzmit Belediyesine teşekkür ederiz” dedi. Babasının ardından konuşan Yusuf Murat Çapur ise, “Ailemle geldim. Parktaki kaydıraklar çok eğlenceli. Gerekli tüm oyuncakları yapmışlar” diye konuştu.