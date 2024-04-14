Kocaeli'den Kartepe’ye İtfaiye müfrezesi

Her geçen gün filosunu büyüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye, Kartepe’ye itfaiye müfrezesi yaparak acil durumlarda bölgeye hizmet verecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İtfaiyesi, gücüne güç katmaya devam ediyor. Olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edilmesi için kendini sürekli yenileyen Kocaeli İtfaiyesi, önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde filosuna 11 yeni araç ekleyen Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, bu kapsamda Kartepe’ye itfaiye müfrezesi yapmak için kolları sıvadı. Acil durumlarda bölgeye hizmet etmek üzere 3296 metrekare alanda yapılacak 5 araçlık İtfaiye müfreze binası 1300 metrekare kapalı alana sahip olacak.

ARAÇ FİLOSU 114’E ÇIKTI

Türkiye’nin eğitim üssü olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bir yandan teknik ve mesleki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan zamanla ortaya çıkan ekipman ve mekan ihtiyaçlarını da karşılıyor. Şehirdeki olaya müdahale süresi 3 ila 5 dakika arasında, kırsalda ise 14 ila 30 dakika arasında olan Kocaeli İtfaiyesi 11 yeni itfaiye aracını filosuna katmış ve filosundaki araç sayısını böylece 114’e çıkarmıştı. Kocaeli İtfaiyesi, şimdi de Kartepe Çiftlik Mahallesi’nde kuracağı itfaiye müfrezesi ile bölgeye hizmet verecek.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen e-ihaleye 5 firma katılarak teklif verdi. En düşük teklifin 40 milyon 372 bin TL olduğu ihalede en yüksek teklif ise 76 milyon 800 bin TL oldu.

İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firmayı belirleyerek yer teslimi yapması bekleniyor.