Kocaeli Darıcalı öğrenciler 2023 mektupla dünya rekoru kırdı

Kocaeli'de Darıcalı çocuklar 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başöğretmen Atatürk'ü unutmadı. Atatürk’e 2023 Mektup yazan öğrenciler dünya rekoru kırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin Darıca ilçesinde eğitim gören 2023 Öğrenci tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılını karşılamak adına, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 2023 öğrenci Başöğretmen Atatürk'e ithafen yazdığı 2023 mektupla dünya rekoru kırıldı.

Darıcada iş insanı Güven Altay ve gazeteci Yüksel Ercan tarafından organize edilen Yasemin Kara ve Emine Akı Eke adlı öğretmenler tarafından hayata geçirilen Pınar Demirel-Can Şarlan ve Ayşe Sağlamlı’ında destek verdiği “Başöğretmen Atatürk'e 2023 yılında 2023 Mektup” isimli proje Dünya Çocuk Rekorları tarafından da tescil edildi.

2023 yılının Ağustos ayında başlayan proje ile ilgili olarak Emine Akı Eke ve Yasemin Kara isimli öğretmenlerin koordinasyonunda, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde var olan 14 mahalledeki evlerde bulunan 2023 evdeki 2023 öğrenciye Başöğretmen Atatürk'e mektup yazmaları için matbu kağıtlar bırakıldı. Üç aylık süre zarfında evrakların bırakıldığı evlerdeki öğrencilerden toplanan 2023 mektup, organizasyon heyeti tarafından tasnif sonrasında Dünya Çocuk Rekorlarına başvuru yapıldı.

PROJE TESCİL EDİLDİ

Proje Dünya Rekoru heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonrası tescil edilen Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan “2023 yılında Başöğretmen ATATÜRK’e 2023 Mektup” organizasyonu çerçevesinde 23 Kasım 2022 Çarşamba günü Dünya Çocuk Rekorları Hakemi Av. Uğur Demircan tarafından tescil edilerek dünya rekorunun sahibi oldu.

Düzenlenen törende iş insanı Güven Altay, gazeteci Yüksel Ercan, öğretmenler Emine Akı Eke, Yasemin Kara, destekçiler Pınar Demirel, Can Şarlan ve Ayşe Sağlamlı ile mektupları yazanları temsilen öğrenciler ile birlikte Dünya Çocuk Rekorları hakemi Uğur Demircan’da hazır bulundu.

İş İnsanı Güven Altay, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yıldönümünün ilk etkinliğini Darıcalı çocuklarla başlatmak istediklerini belirterek, öğretmenlerin bu kutlu gününü ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı.

Organizasyona destek veren Yüksel Ercan Medya Grup Başkanı gazeteci yazar Yüksel Ercan ise, Başöğretmen Atatürk'ün şahsında tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik etti. Ercan, böylesine harika bir organizasyonu gerçekleştiren Güven Altay’a, Yasemin Kara-Emine Akı Eke öğretmenlerime, Pınar Demirel-Can Şarlan ve Ayşe Sağlamlı’yı da teşekkür ederek, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.