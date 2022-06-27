Kırklareli'nin çevre dostu ilk vilları olacak

Kırklareli Karahıdır Mahallesi'nde yapımına başlanan ''Karahıdır Konakları Projesi'' lansman ve tanıtım yemeği şehrin önde gelen iş insanları ve seçkin konukla ile gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Karahıdır Konakları, sakinliği, dinginliği ve huzuruyla ülke çapında ünlenen Kırklareli’nde, çok özel bir projeyi de vatandaşlarla buluşturacak.

“Kendinizi Özel Hissedeceksiniz” sloganıyla yapımına başlanan Karahıdır Konakları; 9 villadan oluşan yenilikçi tasarım ile şekillenen bir siteden oluşuyor. Her konutta standart olarak bulunan 4KW’lık batarya setinin, talebe ve isteğe göre kapasitesi arttırılabiliyor. Ayrıca her bir konut, şebeke bağlantılı hibrit sistem kurulu olarak sahiplerine sunulacak.

3E Mühendislik adına konuşan Yusuf Aydın, Türkiye'nin ve bölgenin şirin kenti Kırklareli’nde yaptıkları araştırmalar ve belirledikleri stratejiler bizleri kişiye özel villa tasarımına yönelttiğini belirtti. Son yıllarda, müşteri beklentileri değişmeye başladığına dikkati çeken Aydın, pandemi sürecinin de konut tercihlerinde vizyonları tamamen farklılaştırdığınnı söyledi.

Kırklareli insanının, daha konforlu, geniş, ferah ve kendine daha büyük çapta alanın ait olduğu geniş müstakil konutları hayal etmeye başladığına dikkat çeken Aydın, "3 E Mühendislik olarak, girişimlerimiz, sektörümüzde de emsal teşkil edecektir. Kırklareli insanının geçmişe özlem ve ile gelecek hayallerinin bir arada olduğu yapılaşmayı, en kaliteli biçimde onlara sunmak firmamızın önceliği oldu. Daha detaylı bilgi ve görüşme için vatandaşlarımızı, iletişim ofisimizde misafir etmek isteriz” diye konuştu.