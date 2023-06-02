Kayseri Talas'ta 'Özel ve Güzel' bir sergi

Kayseri'nin Talas Belediyesi ve Talas Şehit Resul Aydemir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslarda eğitim gören kadınların el emeği göz nuru ürünleri, açılan sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri kapsamında Kayseri Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane sergi salonunda gerçekleşen organizasyona Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Talas Şehit Resul Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Serkuş ile öğretmenler, kursiyerler ve davetliler katıldı.

1-2 Haziran tarihleri arasında gezilebilecek sergide atık kağıtlardan yapılan el işi sepetlerden, nakış işlemelerine, seramik çalışmalarından tığ işi ürünlere kadar çok sayıda eser yer alıyor.

Törende açış konuşmasını yapan Talas Şehir Resul Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Serkuş “Bizden desteğini esirgemeyen belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

“EL İŞİ ÜRÜNLER SANATA DÖNÜŞMÜŞ”

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “El işi ürünlerin sanata dönüştüğü bir serginin açılışındayız. Hocalarımızın ve kursiyerlerimizin el emeklerini, göz nurunu bizimle paylaşmalarından dolayı mutluyum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

“ÖZEL VE GÜZEL BELEDİYENİN ÖZEL BAŞKANI”

Programda konuşan Kaymakam Yaşar Dönmez de Başkan Yalçın ve Talas Belediyesi’nin yürüttüğü faaliyetlerden övgü dolu sözlerle bahsetti.

“Özel ve güzel belediyelerin özel ve güzel yöneticileri böyle işlere destek verirler” diyen Kaymakam Dönmez şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığımız bu tür kurs imkanlarını sağlıyor, bakanlığımızın yetişemediği yerlere belediyelerimiz yetişiyor ama her belediye yetişemiyor elbette. Bazı özel ve güzel belediyeler ile bu belediyelerin özel ve güzel yöneticileri yetişiyor. Talas’ta hepimiz şanslıyız. Huzurlarınızda, Başkan Yalçın ve tüm personelimize teşekkür ediyorum. Halk eğitim müdürlüklerimiz büyük ölçüde belediyelerimizin sağladığı imkanları kullanıyor. Belediyemiz de o imkanı sağladı ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz de imkana dahil oldu. Ortaya böyle güzel sonuçlar çıktı.”

Daha sonra Başkan Yalçın, Kaymakam Dönmez ve davetliler kurdeleyi keserek serginin açılışını yaptı. Kaymakam Dönmez ve katılımcılarla birlikte sergiyi gezen Başkan Yalçın, önlük giyerek ebru çalışması yaptı.

KURSLARA VE SERGİYE VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Açılan sergiyle ilgili düşüncelerini paylaşan kurs hocalarından Nevin Taşçı, belediyenin desteğiyle bu tür işlere imza atıldığını ve her konuda kendilerine destek olunduğunu ifade ederek teşekkürlerini ifade etti.

Bir diğer kurs hocası Betül Bayram da kadınlara yönelik kurslara destek olduğu için Başkan Yalçın’a ve ekibine teşekkür etti.

Sergiyi ziyaret eden sanatseverler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yalçın’a ve halk eğitim merkezine teşekkür eden vatandaşlar, kadınlara yönelik kurslara verilen desteklerin önemli olduğunu ve bu serginin takdire şayan olduğunu dile getirdi.