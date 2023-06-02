Son Dakika

Kayseri Talas'ta 'Özel ve Güzel' bir sergi

YAŞAM 02.06.2023, 08:45
Kayseri Talas'ta 'Özel ve Güzel' bir sergi

Kayseri'nin Talas Belediyesi ve Talas Şehit Resul Aydemir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslarda eğitim gören kadınların el emeği göz nuru ürünleri, açılan sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri kapsamında Kayseri Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane sergi salonunda gerçekleşen organizasyona Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Talas Şehit Resul Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Serkuş ile öğretmenler, kursiyerler ve davetliler katıldı.

1-2 Haziran tarihleri arasında gezilebilecek sergide atık kağıtlardan yapılan el işi sepetlerden, nakış işlemelerine, seramik çalışmalarından tığ işi ürünlere kadar çok sayıda eser yer alıyor.

Törende açış konuşmasını yapan Talas Şehir Resul Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Serkuş “Bizden desteğini esirgemeyen belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

“EL İŞİ ÜRÜNLER SANATA DÖNÜŞMÜŞ”

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “El işi ürünlerin sanata dönüştüğü bir serginin açılışındayız. Hocalarımızın ve kursiyerlerimizin el emeklerini, göz nurunu bizimle paylaşmalarından dolayı mutluyum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

“ÖZEL VE GÜZEL BELEDİYENİN ÖZEL BAŞKANI”

Programda konuşan Kaymakam Yaşar Dönmez de Başkan Yalçın ve Talas Belediyesi’nin yürüttüğü faaliyetlerden övgü dolu sözlerle bahsetti.

“Özel ve güzel belediyelerin özel ve güzel yöneticileri böyle işlere destek verirler” diyen Kaymakam Dönmez şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığımız bu tür kurs imkanlarını sağlıyor, bakanlığımızın yetişemediği yerlere belediyelerimiz yetişiyor ama her belediye yetişemiyor elbette. Bazı özel ve güzel belediyeler ile bu belediyelerin özel ve güzel yöneticileri yetişiyor. Talas’ta hepimiz şanslıyız. Huzurlarınızda, Başkan Yalçın ve tüm personelimize teşekkür ediyorum. Halk eğitim müdürlüklerimiz büyük ölçüde belediyelerimizin sağladığı imkanları kullanıyor. Belediyemiz de o imkanı sağladı ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz de imkana dahil oldu. Ortaya böyle güzel sonuçlar çıktı.”

Daha sonra Başkan Yalçın, Kaymakam Dönmez ve davetliler kurdeleyi keserek serginin açılışını yaptı. Kaymakam Dönmez ve katılımcılarla birlikte sergiyi gezen Başkan Yalçın, önlük giyerek ebru çalışması yaptı.

KURSLARA VE SERGİYE VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Açılan sergiyle ilgili düşüncelerini paylaşan kurs hocalarından Nevin Taşçı, belediyenin desteğiyle bu tür işlere imza atıldığını ve her konuda kendilerine destek olunduğunu ifade ederek teşekkürlerini ifade etti.

Bir diğer kurs hocası Betül Bayram da kadınlara yönelik kurslara destek olduğu için Başkan Yalçın’a ve ekibine teşekkür etti.

Sergiyi ziyaret eden sanatseverler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yalçın’a ve halk eğitim merkezine teşekkür eden vatandaşlar, kadınlara yönelik kurslara verilen desteklerin önemli olduğunu ve bu serginin takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 34 66
5. Başakşehir 34 56
6. Trabzonspor 34 54
7. Konyaspor 34 49
8. Kayserispor 34 49
9. Karagümrük 34 47
10. Kasımpaşa 34 43
11. Alanyaspor 35 41
12. Sivasspor 35 40
13. Ankaragücü 34 39
14. Antalyaspor 34 38
15. İstanbulspor 34 35
16. Giresunspor 34 34
17. Ümraniye 34 30
18. Gaziantep FK 34 25
19. Hatayspor 34 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24