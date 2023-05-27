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Kariyer Merkezi ile yükselen bir kariyer hikayesi

YAŞAM 27.05.2023, 10:45
Kariyer Merkezi ile yükselen bir kariyer hikayesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kariyer Merkezi, verdiği eğitimlerle hayatları değiştirmeye devam ediyor. Kariyer Merkezi’nden aldığı eğitimin ardından kendine kariyer hedefi koyan Elif Bulut, şimdi öğrencilerine eğitim veriyor.MERSİN (İGFA) - 2 üniversite mezunu olmasına rağmen iş bulmakta zorluk çeken 27 yaşındaki Elif Bulut’un hayatı Kariyer Merkezi ile tanıştıktan sonra değişti. Önce mezun olduğu bölümlerle ilgili birçok mülakata giren ve Kariyer Merkezi’nin diğer hizmetlerinden faydalanan Bulut, sonrasında aldığı Halkla İlişkiler ve Organizasyon Eğitimi sayesinde kariyerine yeni bir yön verdi. Kariyer Merkezi’nin rehberlik hizmetleri ile 2022-2023 yılında aldığı eğitim sayesinde, eğitim verecek seviyeye gelen Elif Bulut, şu an Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı A.Ş. bünyesinde bulunan kafelerde çalışanlara servis, komilik ve garsonluk dersi veriyor.

Kariyer Merkezi sayesinde hayatının ve kariyer hedeflerinin değiştiğini ifade eden Bulut, iş arayan herkesin mutlaka Kariyer Merkezi’ne gitmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bulut: “Eğitim ve yönlendirmelerinden dolayı çok memnunum”

2 üniversite bitirmesine rağmen iş bulma konusunda sıkıntı yaşayan Elif Bulut, Kariyer Merkezi ile hayatının değiştiğini kaydetti. Bulut, süreci anlatarak, “Ben Kariyer Merkezi’yle çok önceden tanıştım. Beni; sözlü, yazılı, online mülakatlara çağırdılar. Bana halkla ilişkiler ve organizasyon kursu olacağını söylediler. İlk başta Adana’dan geliş-gidiş yapıyordum. Benim için zorlu bir süreçti. Eğitim ve yönlendirmelerinden dolayı çok memnunum. İnsani yönleri çok yüksek. Sizinle iletişim kurmak istiyorlar. Her yerde bu yok” dedi.

Halen Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitici olarak çalışan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı A.Ş’de görevli personellere servis, komilik ve garsonluk dersi verdiğini ifade eden Bulut, “Kariyer Merkezi sayesinde bu konuma geldim. Kariyer Merkezi’yle kariyer hedefim, ilham noktam, auram, insani duygularım yükseldi. Ben de iletişim noktasında Kariyer Merkezi’nden bir şeyler kaptım” ifadelerini kullandı.

“Herkesin mutlaka Kariyer Merkezi’ne gitmesi gerektiğini düşünüyorum”

Bulut, Kariyer Merkezi’nin iş arama ve eğitim alma sürecinde devamlı kendisini desteklediğini ifade ederek, “Biz bir iş başvurusu yapmaya gittiğimizde herkesle görüşemiyoruz. Kariyer Merkezi onları bizim ayağımıza getirip, bizim onlarla buluşmamızı sağlıyordu. Aslında çok güzel ve çok mükemmel bir şey. Ben çok memnunum, halen gidiyorum. Herkesin mutlaka Kariyer Merkezi’ne gitmesi gerektiğini, bir yol alması gerektiğini düşünüyorum” diye belirtti.

“Kariyer Merkezi’nin en önemli yönü doğru yönlendirmeleri”

Kariyer Merkezi olmasa iş bulamayacağını ve daha çok umutsuzluğa kapılacağını ifade eden Bulut, “Beni, sektörümdeki her iş kolu almadığından dolayı yavaş yavaş yıpranmaya başlayacaktım, psikolojim bozulacaktı. Belki şehir şehir dolaşıp iş arayacaktım, fırsat yakalamaya çalışacaktım. Belki yanlış işlerde çalışacaktım, ama Kariyer Merkezi’nin bana kattığı şeylerden biri de; ‘hedefin ne, doğrun ne?’ ona göre yönlendirmeleri oldu. Hayatta var olabildiğimi şu an gösterebiliyorum ve geldiğim konumdan dolayı Kariyer Merkezi ailesine çok teşekkür ediyorum. Her gencin psikolojisinin bozulmaması için ve doğru adımlar atması için, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kariyer Merkezi’ni ziyaret etmesini kesinlikle tavsiye ederim” dedi.

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