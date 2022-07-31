İzmit'te Aquaparkı’a ilgi hizmet saatlerini uzattırdı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Aquapark’ı yeni yüzüyle hizmet vermeye yeniden başlarken yoğun ilgi sebebiyle hafta içi ve hafta sonu hizmet saatleri uzatıldıKOCAELİ (İGFA) - Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan İzmit Belediyesi Aquapark’ı yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine yeniden açıldı. Kaydırakları ve serinleten havuzu ile yaz günlerinin uğrak noktası olan aquapark açıldığı gün itibariyle yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmayan İzmit Belediyesi, aquparkın hem hafta içi hem de hafta sonu hizmet saatlerini uzattı.

Vatandaşlar hem hafta içi hem hafta sonu saat 11.00 – 19.00 arasında yüzme havuzundan faydalanabilecek. Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği Kocaeli’nin ilk aquaparkında dört yetişkin kaydırağı ve çocukların kullanımına uygun bir adet aquatower yer alıyor.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İzmit Belediyesi Aquapark’ı ziyaret etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Hürriyet, yaz günlerini İzmit Belediyesi Aquaparkı’nda geçiren vatandaşlara bol keyifler diledi.