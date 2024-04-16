İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan minik Esma duygulandırdı

Okuma yazma bilmeyen 4 yaşındaki esma İstiklal Marşı'nı okurken duygulandırdıBURSA (İGFA)- Bursa’da henüz okuma yazma bilmeyen minik kız ezberlediği İstiklal Marşı'nı okurken duygulandırdı.

Yıldırım ilçesinin Erikli mahallesinde yaşan İstiklal Marşı’nın bir kısmını ezbere okuyan 4 yaşındaki Esma Demirkıran hiçbir eğitim almamasına rağmen İstiklal Marşı’nın 2 kıtasını da ezbere okuması görenleri şaşırtıyor.