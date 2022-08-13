İş gezileri kıyafet şampiyonu yapacak

Cemiyet hayatının ünlü ismi Mimar Merve Mermer, yurt dışı projeleri için çıktığı seyahat öncesi alışverişte görüntülendi.

İSTANBUL (İGFA) - Giyim tarzının kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Mimar Merve Mermer, yurt dışına gidip almaktansa bizim modacılarımızın tarzını ve çizgilerini beğeniyorum ülkemden alışverişimi yapıp çıkıyorum vurgusunu yaptı.

Ünlü Mimar iş için çıkacağı yurt dışı seyahati öncesi alışveriş turları atarken “Kendi modama ben karar veriyorum iş dünyasında ne giydiğiniz önemli kazandığım paranın önemli bir miktarını kıyafete yatırıyorum. Magazin dünyasının birçok ünlüsünden daha geniş bir gardrobum var, bir süre sonra bu kıyafetleri sosyal medya üzerinden satıp gelirini bir hayır kurumuna bağışlamak istiyorum” dedi. Yurt dışı iş seyahati öncesi Mimar Merve Mermer yine hatrı sayılır bir miktar tutacak kıyafet alarak iş seyahatinin son hazırlığını yaptı.