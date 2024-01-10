Hatay yılın ilk meclisini gerçekleştirdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısı Antakya Kisecik mevki HBB Yerleşkesi A Blok’ta bulunan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fedai Yücedal başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 43 gündem ve 10 gündem dışı madde görüşüldü.

Melis üyeleri ilk olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın emekçilerinin göstermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederek, depremde hayatını kaybeden basın mensupları için baş sağlığında bulundu.

Mecliste, 2024 yılı Denetim Komisyonu üye sayısı ve isimlerinin belirlenmesi için oy kullanıldı.

Toplantıda 2023 yılında çalıştırılan ve 2024 yılı içerisinde çalıştırılmaya devam olunacak tam zamanlı sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca 2024 yılı mücavir alan içerisinde kurulmuş olan elektronik haberleşme İstasyonları için alınacak yer seçim belgesi ücretleri belirlendi.