Güzelbahçeli kadınlar 'takı ve tekstil tasarım' öğrenecek

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) ile yapılan iş birliği kapsamında semt merkezlerinde kurs gören kadınlar, takı, seramik ve tekstil tasarımı konusunda eğitim verilecek.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, belediye olarak semt merkezlerinde kurs gören kadınlara çeşitli alanlarda sundukları eğitimlerin yanı sıra, kadın sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle projelendirilen eğitimleri kadınların ayağına götüreceklerini belirtti.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği(İKKB) Yönetim Kurulu üyeleri ile makamında bir araya gelen Başkan Mustafa İnce, ”Kadınlarımızın sosyalleştiği Kadın Aktivite Merkezlerimizde kentlilik bilinci, kente sahip çıkma, kişisel gelişim, farkındalık oluşturma adına önemli hizmetler veriyoruz’’diye konuştu.

İŞBİRLİĞİ İLE YERİNDE EĞİTİM

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Çetiner Özkan da kurs gören kadınlara uzmanların desteğiyle vizyon kazandıran eğitimler sunduklarını belirterek, "Yerinde eğitimi savunuyoruz. Bünyemizde barındırdığımız 70’e yakın kadın derneği yönetici ve üyelerimizle belediyelere ait semt merkezlerinde kadınlarımıza ürün pazarlanmasında kolaylık sağlayacak ve markalaşmanın yolunu açacak takı ve tekstil tasarımı konusunda eğitimler veriyoruz. Sivil toplum olarak belediye işbirliğiyle kadınların eğitilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.