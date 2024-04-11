Gebzeliler meydanda bayramlaştı

Gebzeliler, kent meydanında bayramlaştı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerileriyle 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen törende bayramlaştı.KOCAELİ (İGFA) - Gebzelilerin kent meydanındaki bayramlaşmasına Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı.

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen törende Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe protokolünün katılımıyla Gebzeli vatandaşların bayramını tebrik etti.

Gebzeli hemşerilerinin tek tek bayramlarını tebrik eden Başkan Büyükgöz, “Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan Bayramına ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd olsun. Bayramımızın gönüllerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza ve mazlum coğrafyalara barış getirmesi temennisiyle tüm hemşerilerimin Ramazan bayramlarını tebrik ederim” dedi.