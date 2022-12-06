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Eti, 16 gencin daha hayalini destekliyor

YAŞAM 06.12.2022, 13:35
Eti, 16 gencin daha hayalini destekliyor

Eti’nin ‘Sen Gençsin, Güç Sensin’ Projesi gençlerin hayallerini desteklemeye devam ediyor. Bu yıl kategorilerinde desteklenecek 16 genç ve projeleri basın toplantısıyla tanıtıldı.İSTANBUL (İGFA) - ‘Sen Gençsin, Güç Sensin’ kapsamında bu yıl belirlenen 16 genç ve projeleriyle mentorların kamuoyuna tanıtıldığı basın toplantısı Eti Pazarlama Grubu Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucu Üyesi İbrahim Betil’in katılımıyla yapıldı.

15-25 yaş grubunda bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor alanlarında hedefleri olan, gösterdikleri azim ve hikâyeleriyle dikkat çeken gençler için TOG’un internet sitesi üzerinden başvurular açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gören projeye 1.742 başvuru yapıldı. TOG yetkililerinin yaptığı ön değerlendirme sonucunda yarı finale kalan 128 genç için çevrimiçi bir kamp düzenlendi.

Kampta Hikâye Anlatıcısı, Eğitmen ve Yazar Nazlı Çevik Azazi, “Hayal Kurma Atölyesi” temalı bir konuşma yaptı. Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü ve TOG Yönetim Kurulu Üyesi Mehru Aygül “Sosyal Girişimcilik” üzerine konuştu. Tazefikir Group Kurucusu ve Yaratıcı Ajans Başkanı Çağlar Gözüaçık ise Metaverse eğitimi verdi. Kampta uzman jüri üyelerinin yaptığı kapsamlı değerlendirmelerin ardından her kategoride dört genç olmak üzere toplamda 16 genç projeye katılmaya hak kazandı.

Eti Pazarlama Grubu Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, günümüzde gençlerin gelecekle ilgili kaygılarının bulunduğunu, olumsuz ekonomik ve çevresel koşulların gençler için eğitimden barınmaya kadar pek çok sorunu beraberinde getirdiğini hatırlattı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil ise, gençlerin yalnızca geleceği değil, aynı zamanda bugün olduğunu ifade ederek, "Onların potansiyellerini fark edebilmeleri ve hayallerine bir adım daha yaklaşabilmeleri için hepimizin sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum. Biz TOG olarak var oldukça onları desteklemeye devam etmeye kararlıyız" diye konuştu.

BU YIL DESTEKLENECEK 16 GENÇ

Sen Gençsin Güç Sensin projesi kapsamında bu yıl Bilim kategorisinde Asmin Rana Avşar, Sude Öğütçü, Eylül Boz ve Lütfi Emre Aşkın; Kültür-Sanat kategorisinde Berke Yalman, Merve Namidar, Onur Yiğit İnan ve Öykü Arslan; Sosyal Sorumluluk kategorisinde Zülal Tannur, Gizemnur Erdoğan, Dila Öner ve İdil Çetinkaya; Spor kategorisinde ise Ayla Yılmaz, Hazal Zeynep Hisarlı, İpek Uzak ve Tan Nisan Göksal desteklenecek.

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