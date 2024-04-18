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Dünya çocukları İstanbul'da buluşacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'da çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacak

YAŞAM 18.04.2024, 14:38
Dünya çocukları İstanbul'da buluşacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'da çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacak.İSTANBUL (İGFA) - Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ve dünya çocuklarına armağan olarak sunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul’un her köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Taksim'de resmi tören yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda şehrin çocuklarına iki festival birden sunacak. İBB Kültür tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, dünya genelinde 16 ülkeden çocuk halk dansları topluluğunu ve 394 çocuğu İstanbul’da ağırlayacak.

Şehir Tiyatroları Geleneksel 38. Çocuk Şenliği, 21-23 Nisan 2024 tarihlerinde birbirinden renkli oyunları ve atölye çalışmalarını çocuklarla buluşturacak.

ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ'NDE TÜRK VE DÜNYA ÇOCUKLARI BİR ARAYA GELECEK

İBB Kültür tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nde, Türk ve dünya çocukları İstanbul’da bir araya gelecek. Festivale Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna’dan çocuk halk dansları toplulukları katılacak.

Dünyanın dört bir yanından misafirlerin yanı sıra Türkiye’den de Ağrı, Gaziantep, Hatay Samandağ, Sinop, Malatya ve Trabzon’dan halk dansları toplulukları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı bu renkli festivalde yer alacak. Ev sahibi şehir İstanbul adına ise İBB Kültür Sanat Eğitimleri ile oluşan gruplar ve İstanbul’u temsil eden ekipler Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nde bulunacak.

19 FARKLI NOKTADA RENKLİ KUTLAMALAR

Dans gösterilerinin yanı sıra Ceza ve Zeynep Bastık konserlerinin, tiyatro oyunlarının, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterilerinin de programda yer aldığı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, İBB Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane, Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi ve Yaşam Parkı, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Büyükada Atatürk Meydanı, Çatalca Cumhuriyet Meydanı, Çekmeköy, Çubuklu Silolar, Gaziosmanpaşa, Kadıköy İstanbul Oyuncak Müzesi, Sancaktepe Belediye Binası Önü, Silivri, Sultanbeyli, Şile, Turşucuzade Konağı, Tuzla Sahil Tören Alanı, Üsküdar Sahil Meydanı ve Zeytinburnu Topkapı Kültür Parkı İçi-Topkapı Amfi olmak üzere şehrin 19 ayrı noktasında gerçekleşecek.

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